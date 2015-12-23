​Когда под угрозой стабильность мира и Европы

Внутренний баланс сил в Европе смещается незаметно для окружающих. Доминирующее положение Германии, которое казалось абсолютным после финансового кризиса 2008 года, постепенно уменьшается – с далеко идущими последствиями для всего Европейского союза. Безусловно, у Германии все еще имеются некоторые очевидные преимущес­тва. Но при более внимательном изучении оказывается, что они не столь уж позитивны, какими кажутся на первый взгляд. Так, за 12 из последних 20 лет темпы роста экономики Германии были ниже, чем средний темп роста экономики трех других больших стран еврозоны – Франции, Италии и Испании. Международный валютный фонд предсказывает, что в течение ближайших пяти лет рост экономики Германии станет ниже среднего роста экономики упомянутых трех стран. И намного ниже среднего роста экономики всех стран еврозоны, включая небольшие страны Цент­ральной и Восточной Европы.

Поможет ли монетарное стимулирование?

Продолжающееся изменение в динамике экономической мощи и политической власти стран Европы, вероятно, окажет большое влияние на функционирование ЕС. В частности, без сильной Германии, укрепляющей финансовые структуры еврозоны и побуждающей к внедрению трудных, но необходимых структурных реформ, страны могут потерять мотивацию для выполнения действий по обеспечению справедливости и стабильности в долгосрочной перспективе. Если инфляция будет оставаться низкой, ЕЦБ сможет почувствовать себя более «свободным» для осуществления следующих этапов монетарного стимулирования, еще более подрывая достижение финансовых целей.

Более того, европейские банки набрали плохих долгов на триллион евро. Получается, борьбе с кризисом в Европе мешают банки. Вернее, их плохие долги. Банковский регулятор Евросоюза – Европейская банковская организация (EBA) проанализировала состояние дел в 105 крупных банках в 21 стране ЕС. Детальное исследование принесло неутешительные результаты: положение европейских банков хуже, чем у их коллег и конкурентов за океаном. Просроченные долги, находящиеся на балансах банков ЕС, составляют не меньше триллиона евро. Для сравнения: сумма плохих долгов евробанков сопоставима с ВВП Испании – пятой экономики Старого Света. Плохие долги составляют почти 6% всех кредитов, выданных европейскими банкирами, и в дальнейшем, по мнению экспертов, вырастут до 10%.

Самое тяжелое положение с плохими долгами сложилось на Кипре, где они составляют почти половину всех выданных банками кредитов. Еще одна важная характеристика, свидетельствующая о финансовой силе банков, – это коэффициент оборотного капитала, представляющий отношение текущих активов к текущим пассивам. В первой половине 2015 года он вырос до 12,8%, что значительно превышает необходимый минимум регулятора. В 2011 году этот коэффициент составлял 9,7%. Рентабельность европейских банков, отмечается в заявлении ЕВА, улучшается, но по-прежнему остается исторически низкой. Растут и объемы кредитования, хотя и недостаточными, по мнению регулятора, темпами. В нынешнем году ЕВА не проводит стресс-тесты европейских банков. В прошлом году их не прошли 24 банка.

Денежная масса и ВВП

В обществе утвердилось мнение о том, что инфляция оказывает губительное влияние на производство, ведет к сокращению ВВП. Это мнение вполне оправдано при галопирующей инфляции. Однако умеренная, регулируемая инфляция, как доказывал английский экономист Джон Мейнард Кейнс, может быть лучшим способом стабилизации экономики с последующим ее ростом, особенно в условиях кризиса.

В связи с этим надо отметить, что Европейский центральный банк, запустивший программу QE весной нынешнего года, судя по всему, уже сейчас готов к ее расширению. В рамках программы количественного смягчения ЕЦБ ежемесячно производится выкуп государственных облигаций объемом 60 млрд евро. Программа стартовала в марте текущего года и продолжится до сентября 2016-го. Представители ЕЦБ заявляют, что они готовы продлить программу после окончания сроков. Ведь приоритетной целью ЕЦБ является создание условий, которые сделают возможным осуществление стабильной денежной системы, когда в зависимости от объема национального дохода и нормы банковских процентов будет определяться спрос на деньги. При этом пример 130 стран мира, где уровень прироста денежной массы превышает темпы прироста ВВП, показывает, что наиболее оптимальным является достижение среднегодового темпа прироста ВВП на одного человека в пределах 1,3–1,5 %. Для этого нужно добиваться среднегодового превышения темпов прироста денежной массы над темпами прироста ВВП в пределах 20%.

В этом плане удачен опыт Китая: его активная финансовая политика не только антикризисная, но и направлена на поддержание высоких темпов экономического роста. В частности, сознательно планируется более высокий дефицит бюджета. Далее – выпус­кается в обращение большой объем денежной массы. Эксперты приводят такие цифры: уровень монетаризации экономики в Поднебесной составляет 180–190%! Китай также практикует крупные эмиссии облигаций госзайма на инвестиционные цели. По оценке специалистов, выпускаемые КНР строительные займы компенсируют недостаточность внутреннего спроса и обеспечивают в среднем 1,5–2% дополнительного годового прироста ВВП. Необходимо отметить, что указанные формы денежной экспансии в КНР не приводят к серьезной инфляции. Дело в том, что они направляются на реальный сектор экономики. Финансовым властям других стран стоит подумать над подобными источниками, обеспечивающими экономический рост.

Великолепное восстановление?

Судя по всему, китайские власти по сравнению с еврозоной вполне успешно справляются с последствиями краха фондового рынка, случившегося нынешним летом. Некоторые способы решения проблемы были весьма радикальными, но вместе с тем эффективными: уже в третий раз с момента обвала в июне нынешнего года китайские акции показывают великолепное восстановление. На фоне запрета продажи бумаг, арестов, манипуляций, активного вмешательства государства на рынок и пропаганды стоимость фондовых активов в настоящее время выросла на 24% по сравнению с минимальными уровнями августа 2015 года. Экс­перты уверены, что этого удалось добиться только с помощью выдачи масштабных кредитов для покупки акций. Необходимо отметить, что в конце октября текущего года Народный банк Китая принял решение о снижении основных процентных ставок. С ноября прошлого года стоимость кредитования в Китае уменьшается уже в шестой раз и в итоге достигла исторического минимума. При этом, по мнению экспертов, старение населения и замедление экономики могут потребовать дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Тем не менее Китай разместил 50-летние гособлигации на 26 млрд юаней, или 4,1 млрд долларов, под 3,89% годовых – это рекордно низкая доходность для бумаг с таким сроком обращения. Для сравнения: два года назад доходность таких гособлигаций при размещении достигала рекордного максимума – 5,31%.

Другой пример: Федеральная резервная система США за десятилетия сумела вывести экономику страны из глубокого спада, снизив процентные банковские ставки с 9,8% в 1989 году до 0,25% в настоящее время. В качестве доказательства основополагающего влияния количества валюты, находящейся в обращении, на цикличность экономического развития можно провести следующие факты из истории денежного обращения в США: в 1920, 1931, 1937-м годах ФРС США провела повышение учетной ставки и удвоение норм обязательных банковских резервов. В итоге это привело к сокращению денежной массы. Правда, за этими мерами последовали три глубоких спада промышленного производства: на 30, 24 и 34%.

Грядущее банкротство?

В связи с этим обращает внимание утверждение Патрика Бьюкенена – автора книги «Величайшее возвращение: как Ричард Никсон поднялся после поражения и создал новое большинство», который предсказывает США грядущее банкротство. Он отмечает, что необходимо сокращать выплаты и льготы и поднимать налоги: «Сбалансировать бюджет без сокращения расходов на оборону и социальные программы не получится. Повсюду – в Калифорнии, в Висконсине, в Нью-Йорке – мы видим этот же процесс на уровне штатов. Власти замораживают зарплаты, снижают пенсии, отменяют проекты. Такие города, как Детройт, Бирмингем, Стоктон и Сан-Бернардино, уже пересекли эту грань… До самого горизонта простираются одни долги и дефициты…»

И еще остается добавить, что по подсчетам британской благо­творительной организации Oxfam, уже в будущем году 1% богатейших жителей Земли сосредоточит в своих руках больше денег, чем оставшиеся 99%. В 2009 году в руках самых богатых людей находилось 44% мировых богатств, в 2014-м – 48%. В 2016-м эта цифра превысит 50%. При этом продолжающийся мировой кризис усиливает финансовое расслоение практически во всем мире.