Когда поддержка становится возможностью

В числе представленных на конференции проектов – «Жасампаз ұрпақ», «Площадка культурного развития», «Сельская школа», G2B-маркетплейс и другие программы фонда. Их объединяет общая философия: поддерж­ка должна создавать долгосрочный эффект и открывать человеку путь к новым возможностям.

Выступая на конференции, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил особое значение помощи фонда для региона. По его словам, область отличается высокими темпами демографического роста и большой численностью населения. Здесь востребованы инвестиции в социальную инфраструктуру, качество образования и медицинской помощи, развитие детского и молодежного спорта, а также создание доступной среды для людей с инвалидностью.

С 2022 года при поддержке фонда «Қазақстан халқына» в Туркестанской области реализовано 25 социальных проектов, а общий объем направленных на них средств превысил 20,375 млрд тенге. Показательно, что значительная часть финансирования приходится на образование. На девять образовательных проектов было направлено 13,074 млрд тенге.

Так, при поддержке фонда 16 сельских школ получили современное оборудование, а 12 учебных организаций были оснащены робототехническими комплексами. Более 3 тыс. учащихся из сельской местности провели летние каникулы в рамках организованных программ отдыха.

Особое значение приобретает внед­рение передового опыта лицеев «Білім-Инновация» в школы региона. Проект предусматривает охват 100 общеобразовательных организаций, повышение квалификации 4 600 педагогов, а также оснащение около 300 кабинетов физики, химии и биологии современным оборудованием. В результате возможности проекта смогут ощутить на себе более 60 тыс. учащихся.

Не менее масштабная работа ведется и в сфере здравоохранения. В Туркестанской области реализовано девять проектов общей стоимостью 5,5 млрд тенге.

Поддержка охватывает самые разные направления: развитие детской нейрохирургии, лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями, офтальмологическую помощь, диагностику и лечение ретинопатии, развитие трансплантационной службы, оснащение центров раннего вмешательства и оказание медицинской помощи гражданам с онкологическими заболеваниями.

К слову, отдельным событием конференции стала передача региону двух передвижных медицинских комп­лексов в рамках проекта «Денсаулық жолы». Так, профилактическая и диагностическая медицинская помощь становится доступной и для жителей отдаленных населенных пунктов, повышая возможности раннего выявления заболеваний.

Еще одно важное направление – социальная поддержка. На три проекта в этой сфере направлено более 546,5 млн тенге. Средства предназначены для реабилитации детей и молодежи с особыми потребностями, обеспечения протезно-ортопедическими изделиями и укрепления материально-технической базы центров, оказывающих специальные социальные услуги.

А в спорте реализовано три проекта на сумму более 870,8 млн тенге. Обновлена материально-техническая база 21 спортивной школы и построены два спортивных зала в сельских населенных пунктах. В совокупности эти проекты формируют среду, в которой развитие человека становится возможным независимо от места его проживания и жизненных обстоятельств.

Важным результатом конференции стало подписание меморандума между фондом «Қазақстан халқына» и акиматом Туркестанской области о введении в эксплуатацию четырех центров развития в рамках проекта «Жасампаз ұрпақ». Их планируется открыть в Жетысайском, Мактааральском, Келесском и Сарыагашском районах. Здания будут построены за счет средств областного бюджета, а фонд обеспечит их специальным учебным оборудованием.

Деятельность фонда «Қазақстан халқына» все больше демонстрирует, что благотворительность может работать как долгосрочный социальный инвестиционный механизм. Ее результат измеряется не только количеством оказанной помощи, но и тем, сколько новых возможностей появляется у людей.