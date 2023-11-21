Когда поет душа

Фестиваль национальных культур собрал в Республике Северная Осетия – Алания 30 творческих коллективов и около 600 участников. Репертуар как профессиональных, так и самодеятельных коллективов был построен в основном на фольклорных произведениях. Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной: хореография, вокал, театральное и инструментальное искусство, декоративно-прикладное творчество. Театры моды представляли коллекции одежды в национальном стиле. Прошли выставки живописи и изделий народного промысла. На этновечерах участники разучивали со зрителями национальные игры, элементы народных танцев, презентовали блюда национальной кухни, обряды и традиции.

На этом фестивале ансамбль «Достық-Дружба» выступает второй раз.

– Из Казахстана мы – единственные участники, – говорит руководитель ансамбля Сергей Саяпин. – Решили исполнить как русские, так и казахские пес­ни. На открытии музыкального праздника прозвучала песня «Өз елім», в конкурсной программе исполнили песни «Ақбұлақ», «Расцвела сирень-черемуха», кюй Абая «Торы жорға», а на завершающем гала-концерте – пес­ню «Саржайлау».

В этом году ансамблю народной песни из села Переметное исполняется десять лет. Несмотря на то что созданные при районных цент­рах досуга творческие коллективы считаются самодеятельными, все артисты в составе «Достық-Дружба» – профессиональные музыканты с многолетним стажем. В репертуаре за эти годы появилось около ста инструментальных произведений и песен.

Возраст ансамбля совсем юный, но он уже носит гордое звание народного коллектива. Впервые лауреатами они стали в 2013-м на Поволжском фестивале русской песни в Самаре. Два года спустя были дипломантами международного фестиваля «Песни без границ» в Астане. У ансамбля есть свои почитатели не только на малой родине, но и в российском приграничье. Так, сольный концерт казах­станских музыкантов в Самаре в 2019 году собрал полный зал Дворца культуры.

Вот и на фестивале «Алтын майдан» ансамбль смог зарядить зал потрясающей энергетикой, подарил публике прекрасную музыку и душевные песни. «Достық-Дружба» стал лауреатом первой степени в номинации «Инструментальная музыка. Произведения, основанные на фольклорном материале», дипломантом ряда других номинаций и в итоге завоевал Гран-при фестиваля-конкурса.