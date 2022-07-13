Когда полностью сдадут автодорогу Караганда – Балхаш, рассказали в МИИР

Движение на трассе Караганда – Балхаш откроют до конца года. Об этом сообщил председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Толеген Абдуллин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

До конца года планируется открыть движение на всем протяжении участка Караганда – Балхаш. На сегодняшний день проезд осуществляется по 277 км нового асфальтобетонного покрытия, рассказал председатель Комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин в ходе круглого стола по транспортно-транзитному потенциалу Казахстана на площадке СЦК при Президенте РК.

«Проехать по участкам Балхаш – Бурылбайтал и Бурылбайтал – Курты будет возможно к концу 2023 года. Кроме того, полномасштабное выполнение строительно-монтажных работ ведется на участке Курты – Капшагай. В настоящее время над реализацией проекта трудятся 277 человек инженерного и производственного персонала. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2024 год», – поделился представитель МИИР.

По словам спикера, реконструкцию участка Кызылорда – Карабутак – Актобе – граница РФ международного коридора Западная Европа – Западный Китай планируется реализовать в 2 этапа.

Что касается автомобильной дороги Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск, то данный участок будет введен в эксплуатацию в следующем году. Общая протяженность автодороги Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск составляет 768 км, в том числе 37 км дороги І технической категории и 731 км – ІІ категории. Запустить движение на всем протяжении участка планируется уже к концу года. Полное завершение работ запланировано на 2023 год.

Говоря о роли транспортно-логистической сферы, председатель Комитета транспорта Мининдустрии Касым Тлепов рассказал о проводимой работе в этом направлении.

Стоит отметить, что Транскаспийский международный транспортный маршрут – одно из альтернативных сообщений, позволяющих диверсифицировать транзитные и экспортные возможности. Маршрут проходит через территорию Азербайджана, Грузии и Турции далее в Европу.

«Перед нами стоит задача увеличить пропускную способность данного маршрута. Планируются создание контейнерного хаба в специальной экономической зоне морского порта Актау. Это позволит наладить грузоперевозки по Транскаспийскому транспортному маршруту. В проект будут привлечены мировые логистические компании. Также в условиях дефицита паромного флота на Каспии планируется строительство собственного паромного флота в количестве 10 единиц», – сообщил спикер.

Следует отметить, что сегодня ведется активная работа по реализации инфраструктурных проектов и в сфере железнодорожного транспорта. В рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» реализуются проекты Достык – Мойынты, Дарбаза – Мактарал, обход станции Алматы.