Когда полностью восстановят авиасообщение между городами Казахстана
Айдана Демесинова
Авиасообщение между всеми городами Казахстана полностью восстановится с 25 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Начнут функционировать все аэропорты страны, а авиакомпании получат право самостоятельно устанавливать количество рейсов, соблюдая при этом санитарно-карантинные меры
"Полеты будут выполняться в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных главным санитарным врачом на транспорте, то есть с использованием средств индивидуальной защиты, проведением термометрии, социального дистанцирования до посадки на борт воздушного судна и проводить усиленную дезинфекцию аэропортов и воздушных судов", - отметили в пресс-службе.