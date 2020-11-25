Когда появятся бесплатные спортивные секции для детей, ответили в МКС РК

Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Жарасбаев на брифинге в СЦК рассказал о проводимых мерах по открытию бесплатных государственных спортивных секций для детей, передает Kazpravda.kz.
"Открытие этих секций зависит от наличия свободного бюджета в местных исполнительных органах. Для того, чтобы эти средства сейчас дополнительно не просить у государства, у нас есть механизм – это перераспределение средств с профессиональных игровых клубов на развитие детского и массового спорта. До конца года осталось внести в Правительство проект механизма по реализации этого поручения. Есть предложение по ограничению заработных плат в профклубах и их ограничению в бюджете и содержанию. Сэкономленные средства, которые имеются в регионах, на содержание тех же профклубов и выплаты зарплаты спортсменам, будут направлены на открытие бесплатных секций", – сказал Жарасбаев.
По его словам, открытие бесплатных секций также имеется в Общенациональном плане в пункте 75.
"До июля 2021 года мы должны совместно с местными исполнительными органами отработать увеличение количества этих секций. Реализация видится в следующем: Минкульт внесет поправки в законопроект "О развитии массового спорта". Он уже находится в Мажилисе, и там есть ряд норм, способствующих развитию, в том числе расширение компетенции местных исполнительных органов по открытию бесплатных секций. Также планируем наделить учителей физкультуры дополнительной надбавкой за ведение внеурочных секционных занятий. Это и будут бесплатные секции. То есть, отвечая конкретно на вопрос – мы ждем принятия законопроекта. Его планируют принять до конца года. Ориентировочно с 1 января заложены и поддержаны республиканской бюджетной комиссией средства на допнадбавки учителям физкультуры", – резюмировал он.
Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года обратил особое внимание на развитие массового спорта. Глава государства отметил, что в условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Приоритет был поставлен на открытие спортивных секций в регионах и развитие спортивного и творческого потенциала детей.