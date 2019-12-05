Когда появятся учебники на латинице, рассказал глава МОН

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал затянувшийся переход на латиницу, сообщает Inform.kz.
"Пилотные проекты на то и пилотные проекты — как раз делаются определенные выводы. Сейчас дано поручение Министерству культуры, чтобы дальше доработать. Как только доработают, мы, после утверждения правил правописания и самого алфавита, соответствующую работу будем проводить", - сказал Асхат Аймагамбетов в кулуарах Сената.
По его словам, переход на латиницу – процесс долгий.
"Де-факто и де-юре на сегодняшний день у нас есть поручение Президента, который сказал, что надо доработать. Пока доработанного и утвержденного варианта нет, поэтому говорить о том, что в 2020 году мы уже будем учиться в школах на латинице, не приходится. Это долгий процесс. Сначала должны утвердить, потом будут правила, затем будет "пилот". После этого мы должны будем провести соответствующую подготовку. Только после этого будут готовиться учебно-методические пособия и учебники", - отметил министр.
"И когда мы говорим о 12-летке, поспешных решений в образовании быть не должно. Мы должны подготовиться со всех сторон. По 12-летке есть поручение Президента, он говорит: вы сначала подготовьте материально-техническую базу, решите вопрос с тем, что в классах сидит большое количество детей, надо подготовить учителей, учебники, программы, только потом переходите. Поэтому о том, чтобы, условно, завтра или на следующий год переходить на 12-летку, сегодня речи нет", - добавил глава ведомства.
Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle объяснил, почему так затянулся переход на латиницу.
