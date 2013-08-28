Общество
Когда поют нефтяники

11Инженеры и операторы по добыче, стропальщики и операторы по подземному ремонту скважин, сотрудники канцелярии и домов культуры на месторождениях в течение одного дня соревновались в вокале, игре на музыкальных инструментах и других видах искусств. Итоги творческого конкурса «Дала дарындары» подвели уже вечером на гала-концерте, который прошел в самом центре города, на площади «Астана».

Но еще с раннего утра в областной филармонии и в КДК им. Абая проходили отборочные туры. Восемьдесят претендентов на звание самого талантливого нефтяника демонстрировали свое мастерство строгому жюри, в составе которого были заслуженные артисты Республики Казахстан, именитые певцы, музыканты, композиторы, продюсеры, режиссеры, педагоги музыкальных колледжей и университетов. Таланты «нефтянки» из Атырау, Актау, Астаны, Кызылорды и Жанаозена выступали в таких номинациях, как «Пение в сопровождении оркестра», «Исполнение на инструменте», «Жыр-терме», «Эстрадная песня», «Вокально-инструментальный ансамбль», «Оригинальный жанр».

Многие заметно волновались перед началом отборочного тура, ведь для некоторых такой конкурс проходил впервые, другие скрывали свое волнение и с упорством репетировали в коридорах Мангис­тауской областной филармонии. Вот, к примеру, Даурен Бердибеков – руководитель Дома культуры на месторождении Каражанбас. Постоянно что-то наигрывает на баяне. Играет на этом инструменте уже много лет и радует своими выступлениями нефтяников. К слову, ВИА, в составе которого был Даурен, занял второе место.

А вот Шапагату Шанкулову нечасто приходится надевать национальный костюм. В цеху, где он работает стропальщиком, такой наряд неуместен. Зато на сцене – в самый раз. Причем сцена стала для молодого певца уже родной, ведь он неоднократный участник и призер различных рес­публиканских и городских творческих состязаний, пробует себя и в конкурсе «Голос Казахстана». В номинации «Эстрадная песня» он завоевал второе место, уступив лишь инженеру из Астаны Софии Кутхуджиной. Девушка родилась и выросла в Актау, здесь же в 8 лет завоевала свою первую награду на городском конкурсе. Отучившись в университете, осталась в столице. Теперь работает в департаменте социальной политики АО «РазведкаДобыча «КазМунайГаз». София поразила жюри удивительным исполнением песни Уитни Хьюстон. С репертуаром она угадала точно, сорвав после выступления шквал аплодисментов и получив первое место в своей номинации.

Удачно выступила в номинации «Жыр-терме» Гульзихан Алдабергенова из Кызылорды. Сотрудник канцелярии в нефтяной компании сама сочиняет и исполняет свои композиции, музыкальный талант ей достался от матери. Теперь Гульзихан радует своим пением коллег на всех мероприятиях, которые проводятся в компании, и воспитывает двоих сыновей-нефтяников.

Председатель жюри – звезда казахской эстрады, певец, заслуженный артист РК, доцент Казахского национального университета искусств Сембек Жумагалиев рассказал, что судить талантливых нефтяников было очень трудно.

– Мы учитывали все: и голос, и манеру исполнения, и умение держаться на сцене, и актерское мастерство. Претендентов на побе­ду оказалось, конечно, больше трех призовых мест, поэтому тех, кто немного уступил лидерам, было очень жаль. Те же, кто завоевал главные награды, считаю, этого заслужили, – отметил С. Жумагалиев.

Репертуар, который представили нефтяники, довольно широкий: от любовных историй до исповеди, от песен про родной край до композиций про столицу и патриотических произведений, причем на разных языках.

По мнению самих участников, такие конкурсы, встречи в неформальной обстановке позволяют не только отдохнуть от трудовых будней, но и сплотить коллектив. Праздничный вечер завершил грандиозный салют в ночном небе Актау.

Татьяна БЕК, Актау

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