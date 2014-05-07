Об этом говорилось накануне праздника во Дворце культуры им. Естая в Павлодаре, где прошли торжественное собрание и концерт. А накануне студенты, не служившие в армии, на военном полигоне познавали азы армейской службы, знакомились с техникой и вооружением, увидели мастер-классы ближнего боя, продемонстрированного солдатами срочной службы. Завтрашние бойцы даже сами сыграли в пейнтбол, чтобы ощутить азарт и мастерство сражения.

Также 6 мая в городе Аксу, во Дворце культуры им. С. Донентаева, состоялись торжественное собрание и праздничный концерт, был организован прием акимом города участников Великой Отечест­венной войны, тружеников тыла и ветеранов труда. В Экибастузе в этот день состоялся митинг, посвященный Дню защитника Отечества.

Сегодня в Павлодаре праздник казахстанских воинов отмечают повсеместно. В частности, в областном центре культурно-досуговой деятельности и народного творчества «Шанырак» прошел региональный конкурс патриотической песни «Сарбаз конверті». В воинской части № 5512 состоя­лась концертная программа «И в дружбу, и в службу». Большой праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, дал Казахский музыкальный драматический театр им. Ж. Аймаутова. Как тут не вспомнить слова замечательной военной песни: «Когда поют солдаты, спокойно дети спят...».

Но в этот свой праздничный день воины не только пели. Семьи павлодарских военнослужащих высадили сосны возле Музея воинской славы.

А другие офицеры, сержанты и рядовые, как обычно, продолжали нести службу, охраняя мирный покой и незыблемость страны.

Сергей ГОРБУНОВ,

фото Валерия Бугаева

Павлодар?