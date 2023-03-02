Когда примут решение по финансированию канцелярии первого президента РК, ответил глава Минфина

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос о финансировании канцелярии первого президента РК Нурсултана Назарбаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
«Я по этому поводу сказал, что пока мы небольшую активизацию сделали в рамках уточнения. Но я сказал, что на этот вопрос отвечу через некоторое время, когда будут приняты подзаконные акты. Примерно через 2 месяца», – ответил Ерулан Жамаубаев на брифинге в Сенате Парламента РК.
Между тем журналисты попросили уточнить, финансируется ли канцелярия в данное время.
«Да, сейчас идет финансирование», – ответил глава Минфина.
Ранее министр сообщал, что финансирование канцелярии первого президента Казахстана будет сокращаться.
Напомним, 15 февраля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон РК «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы».