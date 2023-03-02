Когда примут решение по финансированию канцелярии первого президента РК, ответил глава Минфина

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«Я по этому поводу сказал, что пока мы небольшую активизацию сделали в рамках уточнения. Но я сказал, что на этот вопрос отвечу через некоторое время, когда будут приняты подзаконные акты. Примерно через 2 месяца», – ответил Ерулан Жамаубаев на брифинге в Сенате Парламента РК.

Между тем журналисты попросили уточнить, финансируется ли канцелярия в данное время.

«Да, сейчас идет финансирование», – ответил глава Минфина.

Ранее министр сообщал, что финансирование канцелярии первого президента Казахстана будет сокращаться.

Напомним, 15 февраля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон РК «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы».