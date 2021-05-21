Когда работа опасна и вредна

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Марина Демченко

В 2020 году государственными инспекторами труда проведено 4 439 проверок, в ходе которых выявлено более 7 тыс. нарушений, из них в сфере трудовых отношений – 5 тыс., безопасности и охраны труда – чуть более 2 тыс. Основные нарушения законодательства в области охраны труда связаны с необеспечением безопасных условий труда (20,6%), непроведением обучения работников безопасным приемам труда (12,1%), необеспечением средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеж­дой и обувью (6,1%), отсутствием службы или ответственного лица по охране труда (1,5%).

– Работодателям выдано более 2,5 тысячи предписаний и наложена одна тысяча штрафов на сумму 182,2 миллиона тенге, – сообщил заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН, главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

В 2020 году на предприятиях в результате несчастных случаев пострадали 1,5 тыс. человек. На 15,5% выросло число происшест­вий со смертельным исходом, погибли 208 человек.

Наибольший уровень травматизма сохраняется на предприятиях горно-металлургического комплекса (304 чел.) и строительной отрасли (175 чел.). В разрезе регионов: в Карагандинской области пострадали 260 человек, в Восточно-Казахстанской – 209, в Костанайской – 140, в Павлодарской – 112 и в городе Алматы – 110 человек.

Только за 4 месяца текущего года на предприятиях страны пострадали 462 человека, 59 из которых погибли.

Как рассказал Толеген Оспанкулов, из 1,6 млн работников предприятий каждый четвертый был занят во вредных и опасных условиях труда. В обстановке повышенного уровня шума и виб­рации трудился каждый второй, под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны – каждый третий. Тяжелым физическим трудом были заняты 94 тыс. человек (5,7% от числа работников обследованных предприятий).

По словам главного госинспектора труда, в 2020 году 672 тыс. казахстанцев получили различные компенсации за работу во вредных условиях труда на сумму 141 млрд тенге, что на 12% больше, чем годом ранее.

Для решения имеющихся проб­лем в республике реализуется Дорожная карта по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда на 2019–2023 годы. Она предусматривает комплекс мер по оптимизации требований к работодателям в области бе­зопасности труда, направленных на снижение профессиональных рисков на рабочих местах, производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда, обеспечение надлежащего государственного контроля.

Продолжается работа по внед­рению на предприятиях страны проекта «Народный контроль». На местах создано свыше 15 тыс. производственных советов по безопасности и охране труда, где осуществляют внутренний контроль над состоянием условий труда более 17 тыс. технических инспекторов. Стандарты по бе­зопасности и охране труда (OHSAS 18001, МОТ-СУОТ) внедрили 2 796 предприятий страны. И это лишь часть принимаемых мер.

В ведомстве ожидают, что к 2025 году коэффициент частоты несчастных случаев снизится до 0,20 на 1 000 работающих (2020 год – 0,23), а удельный вес работников, занятых во вредных условиях труда, сократится до 20% (2019 год – 22,3%).

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