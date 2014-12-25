Когда работа в радость Мария ХУСПАНОВА, предприниматель, Уральск

Радует то, что возможность зарабатывать имеет каждый, кто не боится труда.

Бизнес у нас семейный. Я по профессии швея. Небольшую мастерскую открыла в 1991 году. Горжусь тем, что мой салон «Мария Ханым» – ровесник независимости. Преодолевали трудности, росли и развивались вместе со страной. Расширить дело смогли благодаря возрождению национального самосознания и интереса к национальному костюму. Принимаем заказы от театров, домов культуры, концертных коллективов. Сейчас становится все более престижным и модным применять элементы национального колорита в повседневной одежде, а тем более в праздничных нарядах. Казахский национальный стиль становится узнаваемым во всем мире. Наш салон не однажды побеждал на выставках в соседних областях России, стал лауреатом конкурса высокой моды в Москве. Конечно, это результат большого, напряженного и коллективного труда. Моя дочь Галина по специальности художник-модельер. У снохи Жулдыз – модельное агентство. Воспользовавшись государственной поддержкой, которая оказывается в нашей стране малому и среднему бизнесу, открыли филиалы в городах Актау и Атырау, приобретаем новую технику, улучшаем условия труда.

Я уже достигла пенсионного возраста, но пока не собираюсь уходить на заслуженный отдых. Когда занимаешься любимым делом, то годы – не помеха. А что может быть лучше, чем доставлять людям радость? Глава государства не однажды говорил о том, что нужно уметь ставить масштабные цели и добиваться их выполнения. Моя мечта – достойно представить казахский национальный костюм на EXPO 2017. А в нашей стране равных возможностей мечты сбываются.