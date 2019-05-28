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​Когда расправляются плечи
Айгуль Турысбекова, Алматы

Сегодня там трудоустроены 34 женщины, 12 из них – многодетные мамы. За короткий промежуток времени в центре побывало более 500 женщин. Светлый, оформленный в ярких и теплых тонах, он напоминает уютный дом и сразу вызывает приятные эмоции. Забота и внимание к женщинам чувствуются во всем: удобные кресла, уголок для детей, кабинет педиатра, психолога, юриста, социального работника, кабинет ЛФК, здесь предусмотрена и небольшая кухня, где будут организованы кулинарные курсы. В центре будут работать шахматный кружок, курсы английского языка. Для того чтобы дети посещали спортивные секции и кружки по месту жительства, мамам планируют выдавать специальные ваучеры.

Мы застали руководителя центра Зульфию Байсакову за приятной церемонией. По поручению одной из фирм она вручала комплекты зимней одежды для нескольких многодетных семей. Она показала нам кабинеты специалистов. Ежедневно до обеда детей принимает опытный педиатр, доцент Айна Курмангалиева. Большинство из посетительниц выстроились в очередь к психологу и социальному работнику.

– Порой женщины задерживаются у этих специалистов около часа. Наша задача – не просто выслушать маму, а комплексно подойти к решению ее проблем и предоставить возможности для социальной адаптации. Меня радует, что большинство женщин стали приходить сюда не просто с иждивенческим настроением, а с желанием изменить ситуацию, – говорит Зульфия Байсакова.

Руководитель центра продолжает делиться с нами своими наблюдениями.

– Когда специалисты внимательно выслушивают проблемы уставших от быта женщин, а воспитатели в это время занимаются с их детьми в игровой комнате, они психологически расслабляются. Почувствовав такое внимание со стороны государства, многодетные мамы уходят из центра с горящими глазами, с расправленными плечами, осознавая свою значимость для общества, – рассказывает Зульфия Байсакова.

Как нам сообщила руководитель центра, среди многодетных мам есть и люди с активной граж­данской позицией.

– У нас есть группа женщин, которые занимаются общественной работой в разных районах города. Они готовы анализировать ситуацию с многодетными мамами, чтобы затем выйти с конкретными предложениями в Парламент и Правительство, – говорит Зульфия Байсакова.

Здесь уверяют, что центр будет существовать стабильно, что он не временный.

– Центр многодетных матерей открыт в рамках выполнения госзаказа управления социального благосостояния акимата города. Надо признать, что в последние годы многодетные женщины в какой-то степени оказались изолированы от общества и остались наедине со своими проблемами. Думаю, что центр имеет будущее, потому что он уже снял социальное напряжение, многим семьям оказана реальная помощь. Мы должны показать эффективность работы с многодетными матерями. Сегодня государство предоставляет все возможности бесплатно освоить специальность, а детям не только учиться, но и посещать дополнительно кружки и секции. К нам уже поступают предложения из других областей и городов о сотрудничестве. Мы готовы делиться своим опытом.

Юрист центра Жансая Жанбекова – мама четверых мальчиков и двух девочек. Она решила выйти на работу, хотя находится в официальном декретном отпуске. Работать в центр пришла с искренним желанием помочь многодетным мамам прежде всего преодолеть правовой нигилизм. И это неудивительно, ведь у большинства из них нет образования и специальности. Жансая признается, что проблемы каждой женщины она пропускает через себя, потому что они близки ей самой, ведь это очень важно – донести до этих женщин мысль, что мамы должны сами социально адаптироваться, став примером для своих детей. Жансая по праву гордится своими детьми. Старшая дочь окончила вуз в нынешнем году, сейчас получает специальность визажиста в городском Центре занятости, старшие сыновья – студенты вузов, двое средних мальчиков учатся в школах с математичес­ким уклоном, младшая девочка ходит в детский сад.

– Всем женщинам, у которых нет профессии, первым делом рекомендую городской Центр занятости, где можно бесплатно получить одну из 68 профессий. К тому же многодетная мама может получить грант на сумму 500 000 тенге на открытие своего бизнеса. Судя по тому, что они впервые слышат о нем, у нас недостаточно рекламируются государственные услуги. Получаю огромное моральное удовлетворение, видя благодарность в глазах женщин. Они выходят от нас окрыленными и смотрят на мир уже другими глазами, – говорит Жансая Жанбекова.

Общение с женщинами позволяет ей сделать вывод, что большинство многодетных мам привыкли жить каждодневными потребностями, не задумываясь о будущем детей. Жансая убеж­дена, что ответственность за детей прежде всего несет мать. Она считает, что детям важно с детства привить дисциплину, трудолюбие и целеустремленность. Адресная социальная помощь – не самое главное в этой жизни, женщинам надо развиваться самим и развивать детей, поэтому она делится с ними своим личным опытом.

– В нашей семье составлен режим дня по часам, подъем в шесть. Дети ходят на английский, футбол, плавание, шахматы, таэквондо, у них нет времени болтаться на улице и копаться в гаджетах. Они самоорганизованы, и я уже пожинаю плоды своего труда, поэтому и смогла раньше выйти на работу. Быть в декрете – не значит спать до обеда, смотреть телевизор, заниматься только домашними делами. Надо каждый день готовить детей к будущей жизни, – говорит Жансая.

Многодетная мама, которой тоже неоднократно приходилось стучать в двери чиновников, где она встречала равнодушие, понимает, как необходим был этот центр.

– Теперь женщины почувствовали свою значимость для общества, потому что занимаются благородным делом, воспитывая будущих граждан Казахстана. И от них тоже зависит, будут ли их дети образованными и конкурентоспособными, – уверена Жансая Жанбекова. 

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