Когда разрешат охоту на сайгаков, ответили в Минэкологии

Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нурлан Кылышбаев ответил на волнующий многих вопрос о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности популяции сайгаков, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«На сегодня Институтом зоологии представлено биологическое обоснование регулирования численности сайгаков на 2022 год. Согласно научному заключению, в связи с резким увеличением численности уральской популяции сайгаков, приведшей к конкуренции с домашними животными из-за кормов и водопоев, заходу сайгаков на сельскохозяйственные посевы, возникла необходимость регулирования чрезмерно возросшей численности сайгаков», - сказал Нурлан Кылышбаев.

Такая же ситуация, по его словам, наблюдается и в бетпакдалинской популяции.

«В соответствии с биологическим обоснованием, рекомендуемый объем изъятия сайгаков в уральской популяции в 2022 году составляет до 10%, а объем изъятия для бетпакдалинской популяции - в размере до 2,5%. Оптимальный срок проведения регулирования численности сайгаков, как с биологической, так и с экономической точки зрения - с 15 сентября по 30 ноября», - сообщил спикер.

Регулирование, добавил он, должно проводиться силами специализированных организаций уполномоченного органа с привлечением профессиональных охотников.

Напомним, что из-за резкого снижения численности сайгаков, с 1999 года в Казахстане был введен запрет на отстрел до 2023 года, за исключением научных целей.

Благодаря принятым мерам наблюдается ежегодный рост численности сайгаков в среднем на 40% - со 152 тыс. в 2017 до 1 млн 300 тыс. особей в 2022 году.