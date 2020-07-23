Когда разруха в головах

Как подчеркнул в Twitter Касым-Жомарт Токаев: «Продолжается повальное бескультурье граждан в местах отдыха на природе. Справедливое возмущение вызвал фактически необратимый урон, нанесенный нашими соотечественниками уникальному «розовому» озеру Кобейтуз. Эти негативные факты вновь обнажили проблему экологического просвещения подрастающего поколения. Министерства образования, экологии, информации должны рассматривать эту задачу как приоритетную», – отметил Президент.

Сегодня в соцсетях свое отношение к происходящему высказывают и многие казахстанцы. Вот лишь некоторые из постов.

«За один месяц уникальное озеро Кобейтуз просто убили. Сегодня я застал его израненным глубокими следами от заезжаю­щих в водоем машин, ямами, созданными копателями «лечебных» соли и грязи. На берегу – следы от кострищ. Даже место, где исполняли красивый кюй на домбре ради видео в социальных сетях, превратилось из-за давления в неживую дыру, которая будет восстанавливаться больше 10 лет.

Мусора не так много, но говорят, что недавно приезжали убирать волонтеры. После вчерашнего поста мне несколько людей написали: дескать, нельзя называть «уродами» тех, кто так по-свински проводит свой отдых. Но сегодня я бы использовал эпитеты и пожестче. Особенно бесят отговорки, слова в защиту тех, кто превратил природу в свалку. Оказывается, виноваты кто угодно, кроме этих самых отдыхающих. Это и есть болезнь общества – неумение признавать свои ошибки, искать во всем виноватых», – написал в своем аккаунте в Facebook блогер Яков Федоров.

Мужчина считает, что Кобейтуз нужно срочно брать под охрану государства, ибо без хозяина оно будет потеряно уже до конца нынешнего лета. Также он предложил жестко регламентировать правила пользования водоемами.

«Нужно запрещать разводить костры на берегу. Специально оборудованные места должны быть на отдалении не менее 50 м от берегов водоемов. Необходимо принимать жесткие меры по отношению к нарушителям. Те, кто продают соль из Кобейтуза, рекламируя ее как лекарство от всех болезней, – не только враги природы, но и, однозначно, мошенники. На днях джип с «блатными» номерами заехал в озеро. Накажут? Если нет, значит защита происходит только на словах», – добавил блогер.

К слову, заехавшего на внедорожнике в розовое озеро уже вычислили – им оказался житель столицы. Акмолинские полицейские привлекли его к ответственности по двум административным статьям, отметили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

На посты в соцсетях отозвался и Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Со специальной инспекцией на озеро выехал его председатель Зулфухар Жолдасов.

фото: Якова Федорова

– Кобейтуз – уникальное природное явление. Это замкнутое озеро. Подобных водоемов в мире всего несколько, есть еще в Авст­ралии и в Канаде. Периодическое окрашивание в розовый цвет происходит всего один раз в несколько лет. Считается, что розовый оттенок воде придает присутствие одноклеточной водорос­ли дуналиеллы солоноводной, обитающей преимущественно в соленых морях. Благодаря именно присутствию соли в Кобейтузе и развивается данная водоросль. Озеро расположено на высоте 253 метра над уровнем моря на территории Улентинского сельского округа Ерейментауского района Акмолинской области. Площадь зеркала водоема составляет 690 гектаров, глубина – 1,5 метра, – прокомментировал Зулфухар Жолдасов в интервью «Казахстанской правде».

По его словам, сообщения в соцсетях о целебных свойствах соли Кобейтуза, которая помогает даже от коронавируса, не соответствуют действительности.

– Это большое заблуждение. Мы сделали анализы. Это обычная соль, – отметил он.

Между тем многие поверили в чудодейственную соль с озера. Вот что пишет пользовательница Instagram в паблике vse_obo_vsem_kz.

«На прошлой неделе я купила так называемые лечебные соли Кобейтуза в надежде, что мне это поможет решить проблемы с кожей. Повелась на увещевания и приобрела сразу несколько кульков. За 5 дней применения стала чувствовать себя в разы хуже. Сначала решила, что это, наверно, сопровождающееся ухудшение, потом пройдет. Но позже стала замечать, что на спине появились гнойнички. Все ноги покрылись мелкой сыпью, а затем сыпь стала похожей на угри. Кожу страшно стянуло. И все это сопровождалось жутким зудом. В попытке вылечить одну заразу я подхватила еще и, видимо, не одну.

И вот на днях я увидела, как теперь ту же самую соль из Кобейтуза «толкают» направо и налево, говоря, что она поможет при лечении коронавируса! Моему возмущению просто нет предела. Как не стыдно своих же сограждан обманывать? Какое еще к черту лечение от инфекции солью? Не ведитесь на эту чушь. Я пыталась вылечить свой псориаз, а получила гной. Теперь ищу грамотного дерматолога», – рассказала девушка.

Комитет экологического регулирования и контроля МЭГПР РК сейчас разбирается с ситуа­цией на Кобейтузе. Доступ к озеру уже закрыт. Этого требуют и санитарные нормы в связи с пандемией коронавируса. Сейчас на подступах к водоему размещены несколько рубежей полицейских.

– Я дал поручение нашим инс­пекторам из Акмолинской области, которые совместно с акиматом и полицией создали мониторинговые группы. Они будут стоять на рубежах и выявлять тех, кто варварски относится к природным ресурсам. Первых нарушителей привлекли к ответственности в минувшие выходные. Будем принимать жесткие меры. По поручению министра экологии хотим привлечь волонтеров, которые будут работать с общест­венностью, – сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контро­ля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов.

Между тем на сайте управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области появилась информация о конкурсе: озера Кобейтуз и Коржинколь решили отдать в так называемое обособ­ленное пользование.

«Список водных объектов, выставленных на конкурс по предоставлению водных объектов в обособленное пользование на конкурсной основе, – озеро Кобейтуз на 49 лет в рекреационных целях и озеро Коржинколь на 49 лет в рекреационных целях», – сообщалось на сайте управления.

Однако вечером во вторник, 21 июля, управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области отменило это решение.

«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области объявляет об исключении пункта 1, а именно озеро Кобейтуз Ерейментауского райо­на, из списка водных объектов, выставленных на конкурс по предоставлению водных объектов в обособленное пользование», – говорится в сообщении.