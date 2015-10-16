Когда рутина слишком убийственна

В начале октября в Орегоне произошло одно из самых массовых в истории США убийств учащихся. 26-летний "неудачник по жизни", мечтавший пострелять по-крупному из серьезного оружия и в компаниях говоривший только о нем, открыл огонь в колледже, где находились сотни людей. 9 человек погибли. Еще 9 получили ранения. Преступник был убит. Некоторые СМИ не называют имя убийцы. Ибо тот хотел прославиться и мечтал, что все в стране будут упоминать его имя.Похоже, это становится для страны рутиной. Убийства происходят или могут произойти везде – от суровой Аляски до солнечной Флориды. В полдень или на рассвете. Можно смело тыкать пальцем в карту Америки. Не ошибешься. Что говорить, если обыденным назвал расстрел в Орегоне даже президент страны. Рутина, дескать, заела. В 15-й раз за свое президентство Обама обратился с призывом к конгрессу ограничить свободное хождение оружия в стране. Сказал, что намеревается внести поправку на сей счет. Но сути ее не уточнил. Не исключено, что заявление было чистой воды предвыборным. По крайней мере, глава Белого дома призвал американцев помнить о том, "кто поддерживает контроль над оружием".Соединенные Штаты превратились в мирового лидера по домашним массовым расстрелам. В Америке, где проживает 5% населения Земли, начиная с 1966 года зафиксирован 31% подобных убийств от всех аналогичных, совершенных в мире. Это данные нового исследования ученых из США. Остальные страны, такие как Филиппины, Йемен и Франция, которые могут претендовать на значительную долю из 291 зарегистрированного в мире массового расстрела в период между 1966 и 2012 годами, даже в совокупности не смогли приблизиться к Штатам."Что же делают Соединенные Штаты таким плодородным инкубатором для появления массовых стрелков? – задается вопросом корреспондент "Лос-Анджелес таймс", анализируя трагедию в Орегоне. – Всесторонний анализ личностей виновных, их мотивов и выбора причин для своих деяний предполагает, что несколько факторов создают в США мощную среду для благоприятствования крупномасштабным убийствам".Эти факторы включают в себя глубокий разрыв между ожиданиями и чаяниями американцев и невозможностью их реализации, типичную для американцев жажду славы и, конечно же, количество оружия на руках у граждан стрраны. Если все это трансформируется в сознании человека, да еще и страдающего психическим заболеванием, то получится адская смесь, утверждает криминалист университета Алабамы Адам Лэнкфорд. В своем исследовании ученый доказывает, что так называемая "исключительность" его страны, ее людей, о которой американцу твердят с малых лет, имеет свою темную сторону.Но, пожалуй, ни один фактор не отличает США от других стран так, как количество стволов у населения. Опрос 2007 года показал, что здесь насчитывается 270 млн единиц огнестрельного оружия: 88,8 единиц на 100 человек. Йемен следует на втором месте с 54,8 единицы на 100 человек. Но опрос-то был 8 лет назад. Достаточно, сказать, что сейчас орегонский стрелок шел на бойню, имея при себе четыре вида оружия. Культ ствола в Америке, пишет Лэнкфорд, глубоко коренится в том, что повсеместное владение пистолетом является "оплотом против появления тирании". Национальный опрос, проведенный в 2013 году, обнаружил: 65% американцев считают, что право на ношение оружия помогает им защититься от произвола. Большое количество оружия на руках и его свободное хождение являются главной причиной высокого процента массовых расстрелов, пишет Лэнкфорд. Стрелки в США были в 3,6 раза больше оснащены несколькими видами оружия, чем те, кто совершал подобные преступления в других странах."Как мощный фактор для материального успеха в США выставляется новая американская мечта – стремление к славе. Все чаще в Америке больше, чем в любой другой стране мира, слава почитается как самоцель", – написал Лэнкфорд, добавив, что лица с неустойчивой психикой, разочаровавшиеся в жизни, все чаще становятся авторами жестоких убийств. Они или мстят миру, пытаясь убить как можно больше людей. Желательно из своего окружения, тех, кто "мешал им по жизни". Или предпочитают совершать самоубийство "уже не в одиночку". Причем такой "массовый убийца" в США с каждым годом все больше "молодеет": среди киллеров чаще встречаются школьники, студенты, рядовые солдаты. Исследование, кстати, выявило, что большинство преступлений исполнители массовых убийств в США предпочитают совершать в офисах или в школах.Многие из стрелков поддавались мании величия и искали славы, совершая убийство, зная, что об их деянии раструбят по всей Америке. Убийцы нового поколения, те, кто остался жив, признавались, что их вдохновили несовершеннолетние Эрик Харрис и Дилан Клеболд, которые в апреле 1999 года расстреляли 37 человек (13 погибли) в средней школе "Колумбайн" в США, а потом застрелились сами. Два малолетних убийцы, которые презирали общество, играли в "стрелялки" и употребляли стимуляторы, готовились к массовому убийству 3 года. Вели дневники, снимали видео. Тогда, в конце ХХ века, узнав эти подробности, Америка впала в ступор. Но так и не сделала выводы. Дескать, единичный случай. Но беда в том, что эти "прирожденные убийцы" стали примером для многих лузеров не только в США, но и в ФРГ, Финляндии и Канаде. Поняв, что им ничего не светит в жизни, неудачники решили уйти из нее не просто так. А под автоматную очередь, вместе с невинными людьми, чья жизнь только начиналась. Больше всего шокирует то, что нынешние убийцы перещеголяли своих "учителей" и стали "придумывать поводы", чтобы их расстрел отличался от других. Как "орегонский стрелок", ни с того ни с сего ставший расстреливать христиан, которые, ничего плохого, как оказывается, ему не сделали.Мужчина, устроивший стрельбу в орегонском колледже, целенаправленно отстреливал христиан. До трагедии, унесшей жизни 10 человек, убийца не имел криминального прошлого, но интересовался случаями массовых стрельб и с восхищением говорил об их организаторах. Очередной расстрел невинных граждан в США стал ударом для президента Обамы и той части американского общества, которая выступает за расширение контроля над огнестрельным оружием.Трагические события в городе Роузбурге, штат Орегон, стали новостью номер один для всех западных СМИ. Благодаря их работе был пролит свет на многие детали, которые официальные лица и правоохранители не сообщали – в интересах расследования или по каким-либо иным причинам. В частности, телекомпания CNN узнала, что мужчина, устроивший стрельбу в колледже Ампква в штате Орегон, имел при себе 3 пистолета и ружье. Это оружие было обнаружено на месте происшествия, однако чем именно пользовался молодой человек, неизвестно.По сведениям телеканала, за день до произошедшего молодой человек написал на популярном форуме о том, что в одном из учебных заведений вскоре произойдет некий инцидент, который позволит ему привлечь внимание СМИ и "попасть в новости". Официальных подтверждений этой информации пока не поступало, однако, по данным CNN, эти сведения сейчас проверяются полицией. Официально имя убийцы не называется, однако СМИ сразу же пронюхали все известные подробности о его личности. Стрелком оказался 26-летний Крис Харпер Мерсер, местный житель, который ранее никогда не переходил черту закона. По словам сестры убийцы, сообщение о стрельбе в колледже стало для нее шоком, и никаких мотивов или предпосылок для такого поведения ее брата она не замечала: "Я не знаю, почему он это сделал. Меня все еще трясет от этих новостей. Он был таким хорошим парнем".Крайне мало известно о том, чем занимался Крис Мерсер и чем зарабатывал на жизнь. Но его следы в соцсетях позволяют сформировать более или менее целостную картину личности. В сетях он характеризовал себя как "обыкновенного студента колледжа, живущего с родителями", называл себя "скромным и теплым в общении" молодым человеком. Мерсер также писал о том, что он "не религиозен, но духовен" и к тому же является "вынужденным девственником". Как отмечает BuzzFeed, активность Мерсера в Сети также недвусмысленно указывает на его увлеченность изучением случаев массовых стрельб, регулярно происходящих в США. Молодой человек интересовался массовым убийством в начальной школе Сэнди-Хук, где погибли 28 человек."Мы не единственная страна на земле, где есть люди с психическими заболеваниями или желающие причинить вред другим. Но мы – единственная из передовых стран на земле, где такие массовые расстрелы происходят каждые несколько месяцев, – сказал президент США. – Мы должны объединиться и принять меры по сокращению насилия с применением оружия. Мы должны найти в себе мужество, чтобы измениться".В прошлом Обама уже пытался расширить контроль над огнестрельным оружием. Впоследствии инициатива по частичному ужесточению правил доступа к огнестрельному оружию провалилась в конгрессе США. Однако отношение Обамы к подобным случаям осталось неизменным: президент всегда крайне болезненно воспринимал подобные инциденты и продолжал призывать к ужесточению контроля над оружием. После событий в Орегоне Барак Обама заявил, что американские законы об оружии должны быть изменены. Об этом 2 октября сообщает Reuters. "Каким-то образом это стало рутиной. Отчетность о смертельных случаях является обычным делом. Мы привыкли", – заявил Обама журналистам после съемок в пострадавшем колледже. Он пообещал воздействовать на лобби оружейников. Законы ношения оружия должны быть изменены, уверен он.В США не утихают споры относительно права граждан на владение оружием. И сторонники, и противники этой инициативы апеллируют к статистике: первые с ее помощью доказывают, что свободный оборот огнестрельного оружия провоцирует рост преступности. Вторые, напротив, убеждают, что владение огнестрелом делает жизнь безопаснее. Обама не раз пытался ограничить права американцев на владение оружием. Однако осуществить этот проект главе государства мешают представители "оружейного лобби" и их союзники в американском конгрессе.Право на свободное ношение оружия гражданам США гарантирует вторая поправка к Конституции. За сохранение свободы ношения оружия в полном объеме традиционно выступают и представители Респуб­ликанской партии. Обама заявил, что его главным разочарованием на посту президента стала безуспешная попытка реформы законодательства, с целью ограничить свободный доступ населения к стрелковому оружию. "Если вы посмотрите на число американцев, погибших при террористических атаках после 11 сентября 2001 года, то это число окажется меньше 100", – сказал Барак Обама в интервью Би-би-си. "Если же вы посмотрите на число жертв насилия, связанного со стрельбой, то это десятки тысяч человек", – продолжил президент США.Он также отметил, что американцы, хоть и являются одним из передовых народов в мире, до сих пор не имеют "законов о безопасности огнестрельного оружия, отвечающих здравому смыслу". Согласно статистике, только с декабря 2012-го по декабрь 2014-го в учебных заведениях США стреляли 94 раза. В 65 случаях были раненые или убитые. Исследователи из Гарварда сравнили 26 стран с высоким уровнем дохода и сравнили их с уровнем убийств при помощи огнестрельного оружия. Их резюме неутешительное – у американца шансов умереть от пули в 20 раз больше, чем у жителя любой развитой страны.Всего с момента разрешения ношения оружия в США в 1968 году от огнестрельных ранений умерли 1,4 млн человек, что даже больше, чем убитых американских солдат за все годы истории. Защитить себя и свою семью – хорошая мотивация купить огнестрельное оружие. Но, бьют тревогу здравомыслящие эксперты, если приобрести пистолет сможет практически любой гражданин, то количество ранений и смертельных случаев из-за бытовых разногласий, споров на дороге и семейных ссор может значительно увеличиться.