​Когда саранча наступает

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Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

В ходе конференции прозвучали доклады о проделанной работе ответственных чиновников. В нынешнем году из областного и республиканского бюджетов выделено 138 млн тенге для обработки площади в 118 тыс. га. 81,71% территории от запланированного объема уже обработана. Но расслабляться нельзя, поскольку очаги заселения саранчи отмечаются на территории Шардаринского, Сарыагашского районов и Арыси. Прожорливые кузнечики поедают все на своем пути, лишая кормовой базы животных, и подбираются к посевам.

За бездействие в борьбе с вредителями в ходе селекторного совещания рекомендовано освободить от занимаемой должности курирующего заместителя главы Сарыагашского района и руководителя отдела сельского хозяйства. Аким области отметил отсутствие сформированной системы борьбы с саранчой и поручил принять экстренные меры, чтобы оперативно решить проблему. В Сарыагашском районе территории, которые захватила саранча, намерены обработать с помощью воздушной техники.

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