Когда семьям случайных жертв январских событий окажут помощь в Казахстане

Глава фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев на брифинге в СЦК ответил на вопрос, когда семьям 25 случайных жертв январских событий окажут помощь, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Болат Жамишев сообщил, что Попечительский совет фонда принял решение об оказании помощи семьям погибших гражданских лиц, оказавшихся случайными жертвами январских событий. Всего в списках Уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин и Уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой - 25 человек.

«Нам предстоит еще выяснять с компетентными органами детали гибели этих людей, по мере выяснения всех обстоятельств мы будем оказывать помощь. Я уверен, что по целому ряду этих лиц, так как они не случайно попали в списки омбудсменов, решения будут приняты буквально в считанные дни. По кому-то эти решения могут быть и отложены в силу того, что следственные органы продолжают выяснять обстоятельства гибели этих людей», - сказал Болат Жамишев

Он отметил, что только после завершения следственных действий можно будет в полной мере реализовать эти меры соцподдержки.