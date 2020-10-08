Общество
Когда школы Алматы вернутся к традиционному формату обучения, рассказали в акимате
Екатерина Елисеева
О том, когда школы Алматы вернутся к традиционному формату обучения, рассказал заместитель руководителя Управления образования Алматы Кайрат Жуманов на онлайн-брифинге, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Вопрос поэтапного перехода школ к традиционному формату обучения будет рассмотрен при устойчивом снижении уровня заболеваемости населения COVID-19. Первым этапом в штатном режиме обучения с обеспечением максимальных мер санитарной безопасности идут учащиеся 1-4 классов. Вторым этапом – учащиеся 5-11 классов. Далее решения будут приниматься совместно с Департаментом по контролю качества и безопасности товаров и услуг", – сообщил Жуманов.

Он отметил, что в новом учебном году в городе функционируют 207 государственных школ с охватом более 277 тысяч учащихся и 66 частных школ с охватом боле 16 тысяч учащихся.

"96 процентов учащихся города обучаются в дистанционном формате. В 133 школах города организованы 923 дежурных класса с охватом 11 840 детей. Деятельность дежурных классов осуществляется с наполняемостью не более 15 человек при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Управлением общественного здоровья ежедневно ведется анализ по заболеваемости учащихся COVID-19. На сегодня зарегистрировано восемь детей c КВИ", – сказал Жуманов.

По его словам, заболевшие дети находятся на дистанционном обучении. Фактов заболевания учащихся, посещающих дежурные группы, в городе нет.

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