Когда школы Алматы вернутся к традиционному формату обучения, рассказали в акимате
Екатерина Елисеева
О том, когда школы Алматы вернутся к традиционному формату обучения, рассказал заместитель руководителя Управления образования Алматы Кайрат Жуманов на онлайн-брифинге, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Вопрос поэтапного перехода школ к традиционному формату обучения будет рассмотрен при устойчивом снижении уровня заболеваемости населения COVID-19. Первым этапом в штатном режиме обучения с обеспечением максимальных мер санитарной безопасности идут учащиеся 1-4 классов. Вторым этапом – учащиеся 5-11 классов. Далее решения будут приниматься совместно с Департаментом по контролю качества и безопасности товаров и услуг", – сообщил Жуманов.
Он отметил, что в новом учебном году в городе функционируют 207 государственных школ с охватом более 277 тысяч учащихся и 66 частных школ с охватом боле 16 тысяч учащихся.
"96 процентов учащихся города обучаются в дистанционном формате. В 133 школах города организованы 923 дежурных класса с охватом 11 840 детей. Деятельность дежурных классов осуществляется с наполняемостью не более 15 человек при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Управлением общественного здоровья ежедневно ведется анализ по заболеваемости учащихся COVID-19. На сегодня зарегистрировано восемь детей c КВИ", – сказал Жуманов.
По его словам, заболевшие дети находятся на дистанционном обучении. Фактов заболевания учащихся, посещающих дежурные группы, в городе нет.