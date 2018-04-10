Когда Шымкентский НПЗ начнет работать на полную мощность, рассказали в Минэнерго

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод начнет работать на полную мощность в мае текущего года. Об этом, отвечая на вопросы депутатов в ходе презентации проекта уточненного бюджета на 2018-2020 годы, сообщил вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Ремонт в этом году будет идти по плану. В мае выйдет на свою мощность, производительность. Ремонт плановый. Остановка завода никак не скажется ни на бюджете, ни на обеспеченности ГСМ в республике", – сказал Досмухамбетов.
Напомним, ранее предприятие ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" сообщило, что Шымкентский НПЗ 10 апреля остановился на капитальный ремонт, во время которого будет проведена реконструкция действующего оборудования, а также присоединение новых установок к уже существующим.