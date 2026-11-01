Когда смартфон становится уязвимым

Ситуация
Лилия Мухитова, Астана

Мы привыкли защищать деньги на банковской карте, но редко задумываемся, сколько возможностей для мошенников открывает обычный смартфон.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini AI

Через него можно получить доступ к переписке, документам, банковским приложениям и даже рабочей информации. 

При этом опасность не всегда заметна: телефон может продолжать работать как обычно, пока посторонние используют его возможности в своих целях. Какие привычные действия пользователя могут привести к утечке данных, потере денег или постороннему доступу к устройству, рассмотрим вместе с Fingramota.kz.

Представьте: вы оставили смартфон на столике в кафе, а вернувшись, обнаружили пропажу. Стоимость устройства может оказаться далеко не самой серьезной потерей. В смартфоне часто хранятся фотографии документов, переписка, электронная почта, контакты и доступ к финансовым сервисам. Если устройство плохо защищено, человек, получивший его в руки, может попытаться воспользоваться этой информацией. Особенно опасно, когда владелец использует простой PIN-код, сохраняет пароли в заметках или оставляет открытыми важные приложения.

Что стоит сделать заранее? Установите надеж­ный код блокировки и биометрическую защиту, включите функции поиска и удаленной блокировки устройства. Не храните пароли, коды доступа и фотографии банковских карт в открытом виде. Если телефон пропал, удаленно заблокируйте его, свяжитесь с мобильным оператором и предупредите банк.

Возможна и другая ситуация. Вам приходит сообщение: «Для безопасности банковских операций необходимо установить обновление». Отправитель представляется сотрудником банка и присылает ссылку. После перехода открывается страница, похожая на официальный сайт. Вы скачиваете приложение, устанавливаете его и разрешаете доступ к уведомлениям, экрану или специальным возможностям телефона.

На первый взгляд ничего необычного. Но именно эти разрешения могут дать вредоносной программе возможность просматривать информацию, перехватывать отдельные уведомления или выполнять действия на устройстве.

Иногда мошенники используют приложения, внешне похожие на популярные сервисы. Проверяйте, какие разрешения запрашивает приложение. Например, программе для просмотра файлов не нужен доступ к SMS или управлению экраном. Скачивайте приложения только из официальных магазинов и проверяйте разработчика. Помните: сотрудники банков не требуют устанавливать сторонние приложения для получения дос­тупа к вашему телефону.

Не каждое заражение сопровождается блокировкой экрана или требованием денег. Некоторые вредоносные программы работают незаметно. Устройство может стать частью так называемого ботнета – сети зараженных компьютеров и смартфонов, которыми удаленно управляют злоумышленники. Такие сети используются для массовой рассылки вредоносных сообщений, атак на интернет-ресурсы и других незаконных действий. Владелец телефона может даже не подозревать о происходящем.

Иногда «заложниками» могут оказаться фотографии и документы. Вы открываете файл, полученный в сообщении, или устанавливаете программу с неизвестного сайта. Через некоторое время доступ к документам оказывается заблокирован. На экране появляется требование перевести деньги за восстановление файлов. Так действуют программы-вымогатели. Они могут шифровать информацию или ограничивать доступ к устройству.

Под угрозой оказываются семейные фото, личные документы и рабочие материалы. Особенно серьезными последствия могут быть для тех, кто хранит на личном устройстве важные служебные файлы.
Оплата выкупа не гарантирует восстановления доступа к файлам, а мошенники могут потребовать дополнительные деньги. Чтобы защитить данные, регулярно создавайте резервные копии и обновляйте систему. При заражении отключите устройство от Интернета и обратитесь за технической помощью.

Бывают и проблемы с бесплатным Wi-Fi. Вы пришли в кафе и решили подключиться к Интернету. В списке доступных сетей видите название заведения и выбираете его. Затем появляется страница с просьбой подтвердить подключение. Однако сеть может принадлежать не кафе, а мошенникам, которые создали точку доступа с похожим названием.

Также немало опасений существует вокруг технологии NFC. Мол, преступник может незаметно списать деньги с телефона, просто приблизившись к нему в общественном транспорте.

В действительности современные платежные сервисы используют несколько уровней защиты. Само наличие NFC не означает, что любой посторонний может свободно получить доступ к вашим деньгам. Гораздо более вероятная опасность – мошенничество с использованием доверия пользователя.

Например, представившись сотрудником банка, человек сообщает о проблеме с бесконтактными платежами и предлагает установить спецпрограмму для проверки безопасности. На самом деле программа может предоставить посторонним доступ к экрану или другим функциям телефона.

Все описанные ситуации объединяет одно: мошенникам часто достаточно одной ошибки пользователя, чтобы получить дополнительные возможности. Поэтому защита устройства должна охватывать сразу несколько направлений: защита доступа (надежный PIN-код, биометрия, отдельная проверка входа в банковские приложения и двухфакторная аутентификация); защита программ (регулярные обновления, установка приложений из официальных источников и контроль разрешений); защита информации (резервные копии, безопасное хранение документов и паролей); защита финансов (уведомления о платежах, проверка операций и осторожность при выполнении инструкций незнакомцев). Если вы используете личный смартфон для работы, важно также соблюдать требования работодателя по защите служебной информации.

Если вы подозреваете посторонний доступ, главное – не пытаться выяснить все самостоятельно, продолжая пользоваться потенциально зараженным устройством. Свяжитесь с банком, заблокируйте карты или доступ к финансовым приложениям. С другого устройства смените пароли, завершите неизвестные сеансы входа. Если есть признаки заражения, обратитесь за технической помощью. При хищении денег или личных данных подайте заявление в полицию.

#мошенники #смартфон

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