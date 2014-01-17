Когда смог в радость…

Экономика
571

Сейчас институт входит в состав АО «Национальный центр космических исследований и технологий». Ученые работают по различным программам прикладных и фундаментальных научных исследований. Это физика звезд и туманностей, активные процессы в космосе, космологии, звездная динамика и вычислительная астрофизика, физика Луны и планет...

На Каменском плато находится лаборатория физики звезд и туманностей. Есть еще две наблюдательных базы: Ассы-Тургеньская лаборатория в 100 км от Алматы и Тянь-Шаньская обсерватория, расположенная возле Большого Алматинского озера. Наверное, у обычного человека возникнет воп­рос: зачем строить обсерватории так далеко, да еще в горах? Все дело в электрической подсветке города Алматы. Она мешает профессионалам внимательно разглядывать ночное небо и космос. Зато смог над городом, наоборот, им только в радость. Именно благодаря темному небу, без световых помех, в 1950 году основатели лаборатории легко сделали обзор неба. Это великолепный черно-белый атлас галактических туманностей. И, по словам ученых, такое уже невозможно повторить. 

Сейчас специалисты наб­людают за звездами в областях звездообразования, которые обычно окружены туманностями. Те, в свою очередь, состоят из газов и пыли. При их изучении необходимо знать не только физику спектроскопии, но и химию. Кроме этого, ученые заметили, что небесные тела трансформируются за 20 лет в другие объекты, а потому меняют свой статус. Это в свою очередь изменяет теорию первичных наблюдений, на базе которой основывалось много других гипотез.

Конечно, процесс наблюдения сильно отличается от того, каким он было 100 лет назад. Сегодня только туристы смотрят на звезды через телескоп. Астрономы изучают все через различные электронные приборы. Правда, пока инструментарий в обсерваториях прежний, советский. Но благодаря появлению спонсоров лаборанты надеются получить вскоре новое оборудование. Также планируется обновить систему управления телескопами. Тогда все наблюдения будут проводиться с удаленного компьютера. 

В лаборатории на Каменском плато работают 8 сотрудников. В основном это люди с немалым опытом работы. Молодежи, к сожалению, пока мало. Но сейчас как раз то время, когда старшее поколение может передать свой опыт и знания молодым специалистам. И здесь ждут тех, кто неравнодушен к звездам. 

Анель УТЕГЕНОВА, Алматы
Фото Юрия Беккера 

Популярное

Все
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Признание «понаехавшей»
Закончился ремонт на МАЭК
"Это город больших возможностей": Токаев об Астане
В степи рождались новостройки
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Ах, Арбат…
В горах Туркестанской области ищут пропавшего туриста
Не человек для города, а город для человека
Новое имя на карте мира
Закон Республики Казахстан
От Отрара до Астаны
Тело молодого человека нашли в реке Чаган в Западно-Казахстанской области
Закон Республики Казахстан
Титул нужно защитить
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Бакытбек Сыдыков сменил Руслана Шпекбаева на посту замминистра обороны
Акимат Астаны решил отказаться от салюта на День столицы
"Зафиксированы попытки рекрутинга костанайцев для участия в вооруженном конфликте в Украине" – облпрокуратура
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысяч га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Около 60 человек оказались в больнице с отравлением в Кентау
Еще пять автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане
Текели – город парадоксов: промышленный и туристический, относительно молодой и с насыщенной историей, малонаселенный и очень перспективный
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Пожар в Иле-Балхашском резервате – что известно к этому часу
4,6 трлн тенге предусмотрено в этом году на повышенные социальные выплаты – Смаилов
Центр "Сарайшык" открыли для министра и снова закрыли в Атырауской области
Число отравившихся в кафе в Кентау достигло 93, среди них 41 ребенок
Первый этап новой станции питьевой воды запустили в Астане
Центр тяжести должен сместиться в регионы
Выявили нарколабораторию, остановив прохожего, полицейские Караганды
Сенат избрал пять судей Верховного суда РК
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Высокая миссия зергера
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)

Читайте также

Алихан Смаилов посетил завод "KPI Inc." в Атырау
Кто из алматинцев сможет получить компенсацию за повышение …
Токаев побеседовал с министром иностранных дел Швейцарии
Смаилов пообещал выделить деньги на скорейшее завершение мо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]