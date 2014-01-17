Когда смог в радость…

Сейчас институт входит в состав АО «Национальный центр космических исследований и технологий». Ученые работают по различным программам прикладных и фундаментальных научных исследований. Это физика звезд и туманностей, активные процессы в космосе, космологии, звездная динамика и вычислительная астрофизика, физика Луны и планет...

На Каменском плато находится лаборатория физики звезд и туманностей. Есть еще две наблюдательных базы: Ассы-Тургеньская лаборатория в 100 км от Алматы и Тянь-Шаньская обсерватория, расположенная возле Большого Алматинского озера. Наверное, у обычного человека возникнет воп­рос: зачем строить обсерватории так далеко, да еще в горах? Все дело в электрической подсветке города Алматы. Она мешает профессионалам внимательно разглядывать ночное небо и космос. Зато смог над городом, наоборот, им только в радость. Именно благодаря темному небу, без световых помех, в 1950 году основатели лаборатории легко сделали обзор неба. Это великолепный черно-белый атлас галактических туманностей. И, по словам ученых, такое уже невозможно повторить.

Сейчас специалисты наб­людают за звездами в областях звездообразования, которые обычно окружены туманностями. Те, в свою очередь, состоят из газов и пыли. При их изучении необходимо знать не только физику спектроскопии, но и химию. Кроме этого, ученые заметили, что небесные тела трансформируются за 20 лет в другие объекты, а потому меняют свой статус. Это в свою очередь изменяет теорию первичных наблюдений, на базе которой основывалось много других гипотез.

Конечно, процесс наблюдения сильно отличается от того, каким он было 100 лет назад. Сегодня только туристы смотрят на звезды через телескоп. Астрономы изучают все через различные электронные приборы. Правда, пока инструментарий в обсерваториях прежний, советский. Но благодаря появлению спонсоров лаборанты надеются получить вскоре новое оборудование. Также планируется обновить систему управления телескопами. Тогда все наблюдения будут проводиться с удаленного компьютера.

В лаборатории на Каменском плато работают 8 сотрудников. В основном это люди с немалым опытом работы. Молодежи, к сожалению, пока мало. Но сейчас как раз то время, когда старшее поколение может передать свой опыт и знания молодым специалистам. И здесь ждут тех, кто неравнодушен к звездам.

Анель УТЕГЕНОВА, Алматы

Фото Юрия Беккера