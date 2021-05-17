Когда сносит крышу

Качество возводимых объектов – жизненно важный вопрос. Что мешает строить добротно и быстро, почему по замыслу должно получиться одно, а на деле выходит совсем другое? Родильные дома, школы, вузы, здания учреж­дений и организаций должны строиться на совесть. Но, к сожалению, так происходит не всегда. И жителям области приходится страдать от работы, некачественно выполненной компаниями-подрядчиками.

Помнится, в 2015 году в Таласском районе ветром унесло только что отремонтированные крыши сразу нескольких домов. Годом позже от урагана и в Таразе пострадали несколько зданий. Да и в целом горожане уже давно жаловались на некачественно построенные много­квартирные дома.

К примеру, в одной из пяти­этажек микрорайона «Астана» жители были недовольны тем, что в зимнее время на оконных нишах начинала отслаиваться внутренняя отделка, в другой несколько лет назад сетовали на то, что из-за осевшего фундамента пошли перекосы конструкций. А сравнительно недавно в микрорайоне «Байтерек» также поднимался вопрос качества постройки многоэтажки, введенной в эксплуатацию всего около 7 лет назад.

Сильные ветры – не редкость для региона, и во время одного из них у 70-квартирного жилого дома сорвало крышу, местами обвалилась штукатурка. Для некоторых же слово «осадки» вообще звучит как конец света, ведь это значит, что снова потечет с потолка. К примеру, с такой проблемой столкнулись жильцы дома № 36. Она проявилась почти сразу, как счастливые обладатели новых квартир справили новоселье. Желтые пятна и обвалившаяся штукатурка – привычная для них картина. Жильцы пытались отремонтировать крышу на собственные деньги, но их хватило лишь на заплатки.

Как выяснилось, при монтаже крыши была допущена грубая ошибка. Причем она выявлена и в самом проекте. Городским акиматом был подан судебный иск на компанию о признании ее недобросовестным поставщиком услуг и внесении ее в соответствующий список.

В ближайшее время местные власти намерены найти нового подрядчика на кровельные работы, а жильцам остается только ждать. В соседнем же доме несколько лет назад из-за ветра и вовсе обрушился балкон, да и обшивка не выдержала…

По словам начальника управления строительства Ерлана Орынбаева, в первую очередь на качество возводимых объектов влияет неправильно составленная проектно-сметная документация. Некоторые проектировщики не утруждают себя посещением участка будущей застройки, используют устаревшие топографические данные, практически не изучают местную геологию, что в корне неправильно. Ведь природные условия везде разные. И один неверный расчет может привес­ти к большим последствиям. В качестве примера он привел случаи, когда уже в ходе строительства школ в Жуалынском и Байзакском районах фундаменты неожиданно были подтоплены вышедшими на поверхность грунтовыми водами.

– В целях удешевления проектов отсекаются расходы на мероприятия, без которых вообще нельзя обойтись, – вынуж­денно констатировал недавно назначенный главный строитель области. – Так, при сооружении здания таразской школы № 22 не был учтен вопрос переброски высоковольтной линии электропередачи. Если верить проекту, Дому культуры жуалынского села Нурлыкент не нужны ни свет, ни вода, ни газ, так как оказались не предусмот­рены расходы на подведение соответствующей инфраструктуры.

А в коридоры таразских школ № 16 и № 2 были выведены не­эстетичные воздуховоды, что не практикуется уже давно.

Из-за нехватки у стороны заказчика опытных специалистов, способных квалифицированно проверить проекты, в ходе строительства выявляются различные упущения, которые приходится устранять в авральном режиме. По мнению Ерлана Орынбаева, проектно-сметную документацию необходимо обязательно согласовывать с рабочей группой в составе «Архитектурного бюро».

Между тем удорожание проектов зачастую происходит из-за технических условий монополистов по подключению к их сетям. К примеру, подведение высоковольтной линии и установка трансформатора увеличили стоимость 150-местной школы в селе Шокай Жамбылского района на 93,2 млн тенге.

Не снимается с повестки дня вопрос своевременного проведения конкурсов госзакупок. Что касается строительных материалов, многие местные компании в разгар сезона не справляются с объемами заказов, что вынуж­дает строителей обращаться к зарубежным поставщикам.

Также Ерлан Орынбаев обращает внимание на практику передачи полного объема работ от генерального подрядчика субпод-

рядчику, тогда как по закону он не должен превышать 1⁄3 части проекта. Причем такие моменты не афишируются и оформляются внутренними договорами.

Более того, некоторые предприятия берутся сразу за несколько объектов, не располагая при этом достаточными возможностями и ресурсами. Для того чтобы работа шла везде, начинают периодически перебрасывать рабочих и технику с одного объекта на другой. В результате, как правило, либо не справляются с взятыми объемами, либо работа делается некачественно.

Как сообщил начальник управления ГАСК Айтказы Карабалаев, по итогам 16 проверок установлено 43 нарушения строительных норм, предъявлено штрафных санкций на сумму в 6,2 млн тенге, 7 дел направлено в суд. Также выявлен 51 долгострой, с хозяе­вами 33 объектов составлены графики возобновления работ.

По причине несоответствия требованиям с начала года отказано в выдаче 48 лицензий на проведение строительно-монтажных и 15 – проектных работ.

Множество жалоб от граждан на качество строительства, в том числе жилья и объектов социальной сферы, отметил в ходе одного из недавних совещаний аким области Бердибек Сапарбаев. По его мнению, плохо работают представители технического и авторского надзора, которые зачастую даже не появляются на стройках.

– За все это время не видел от них ни одного заявления об установленных нарушениях. Необходимо шире использовать типовые проекты с привязкой к местности, усилить контроль над проектированием объектов и в целом разработкой проектно-сметной документации. Также надо активнее работать над увеличением числа предприятий по выпуску стройматериалов, озаботиться развитием коммерчес­кого жилищного строительства, – резюмировал глава региона.

Остается надеяться, что местным властям все же удастся навес­ти порядок в отрасли, приструнить нерадивых подрядчиков и в целом улучшить качество строительства.