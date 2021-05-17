Когда сносит крышу

Качество возводимых объектов – жизненно важный вопрос. Что мешает строить добротно и быстро, почему по замыслу должно получиться одно, а на деле выходит совсем другое? Родильные дома, школы, вузы, здания учреждений и организаций должны строиться на совесть. Но, к сожалению, так происходит не всегда. И жителям области приходится страдать от работы, некачественно выполненной компаниями-подрядчиками.
Помнится, в 2015 году в Таласском районе ветром унесло только что отремонтированные крыши сразу нескольких домов. Годом позже от урагана и в Таразе пострадали несколько зданий. Да и в целом горожане уже давно жаловались на некачественно построенные многоквартирные дома.
К примеру, в одной из пятиэтажек микрорайона «Астана» жители были недовольны тем, что в зимнее время на оконных нишах начинала отслаиваться внутренняя отделка, в другой несколько лет назад сетовали на то, что из-за осевшего фундамента пошли перекосы конструкций. А сравнительно недавно в микрорайоне «Байтерек» также поднимался вопрос качества постройки многоэтажки, введенной в эксплуатацию всего около 7 лет назад.
Сильные ветры – не редкость для региона, и во время одного из них у 70-квартирного жилого дома сорвало крышу, местами обвалилась штукатурка. Для некоторых же слово «осадки» вообще звучит как конец света, ведь это значит, что снова потечет с потолка. К примеру, с такой проблемой столкнулись жильцы дома № 36. Она проявилась почти сразу, как счастливые обладатели новых квартир справили новоселье. Желтые пятна и обвалившаяся штукатурка – привычная для них картина. Жильцы пытались отремонтировать крышу на собственные деньги, но их хватило лишь на заплатки.
Как выяснилось, при монтаже крыши была допущена грубая ошибка. Причем она выявлена и в самом проекте. Городским акиматом был подан судебный иск на компанию о признании ее недобросовестным поставщиком услуг и внесении ее в соответствующий список.
В ближайшее время местные власти намерены найти нового подрядчика на кровельные работы, а жильцам остается только ждать. В соседнем же доме несколько лет назад из-за ветра и вовсе обрушился балкон, да и обшивка не выдержала…
По словам начальника управления строительства Ерлана Орынбаева, в первую очередь на качество возводимых объектов влияет неправильно составленная проектно-сметная документация. Некоторые проектировщики не утруждают себя посещением участка будущей застройки, используют устаревшие топографические данные, практически не изучают местную геологию, что в корне неправильно. Ведь природные условия везде разные. И один неверный расчет может привести к большим последствиям. В качестве примера он привел случаи, когда уже в ходе строительства школ в Жуалынском и Байзакском районах фундаменты неожиданно были подтоплены вышедшими на поверхность грунтовыми водами.
– В целях удешевления проектов отсекаются расходы на мероприятия, без которых вообще нельзя обойтись, – вынужденно констатировал недавно назначенный главный строитель области. – Так, при сооружении здания таразской школы № 22 не был учтен вопрос переброски высоковольтной линии электропередачи. Если верить проекту, Дому культуры жуалынского села Нурлыкент не нужны ни свет, ни вода, ни газ, так как оказались не предусмотрены расходы на подведение соответствующей инфраструктуры.
А в коридоры таразских школ № 16 и № 2 были выведены неэстетичные воздуховоды, что не практикуется уже давно.
Из-за нехватки у стороны заказчика опытных специалистов, способных квалифицированно проверить проекты, в ходе строительства выявляются различные упущения, которые приходится устранять в авральном режиме. По мнению Ерлана Орынбаева, проектно-сметную документацию необходимо обязательно согласовывать с рабочей группой в составе «Архитектурного бюро».
Между тем удорожание проектов зачастую происходит из-за технических условий монополистов по подключению к их сетям. К примеру, подведение высоковольтной линии и установка трансформатора увеличили стоимость 150-местной школы в селе Шокай Жамбылского района на 93,2 млн тенге.
Не снимается с повестки дня вопрос своевременного проведения конкурсов госзакупок. Что касается строительных материалов, многие местные компании в разгар сезона не справляются с объемами заказов, что вынуждает строителей обращаться к зарубежным поставщикам.
Также Ерлан Орынбаев обращает внимание на практику передачи полного объема работ от генерального подрядчика субпод-
рядчику, тогда как по закону он не должен превышать 1⁄3 части проекта. Причем такие моменты не афишируются и оформляются внутренними договорами.
Более того, некоторые предприятия берутся сразу за несколько объектов, не располагая при этом достаточными возможностями и ресурсами. Для того чтобы работа шла везде, начинают периодически перебрасывать рабочих и технику с одного объекта на другой. В результате, как правило, либо не справляются с взятыми объемами, либо работа делается некачественно.
Как сообщил начальник управления ГАСК Айтказы Карабалаев, по итогам 16 проверок установлено 43 нарушения строительных норм, предъявлено штрафных санкций на сумму в 6,2 млн тенге, 7 дел направлено в суд. Также выявлен 51 долгострой, с хозяевами 33 объектов составлены графики возобновления работ.
По причине несоответствия требованиям с начала года отказано в выдаче 48 лицензий на проведение строительно-монтажных и 15 – проектных работ.
Множество жалоб от граждан на качество строительства, в том числе жилья и объектов социальной сферы, отметил в ходе одного из недавних совещаний аким области Бердибек Сапарбаев. По его мнению, плохо работают представители технического и авторского надзора, которые зачастую даже не появляются на стройках.
– За все это время не видел от них ни одного заявления об установленных нарушениях. Необходимо шире использовать типовые проекты с привязкой к местности, усилить контроль над проектированием объектов и в целом разработкой проектно-сметной документации. Также надо активнее работать над увеличением числа предприятий по выпуску стройматериалов, озаботиться развитием коммерческого жилищного строительства, – резюмировал глава региона.
Остается надеяться, что местным властям все же удастся навести порядок в отрасли, приструнить нерадивых подрядчиков и в целом улучшить качество строительства.