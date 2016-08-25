​Когда соседство кажется опасным

Онкологический диспансер находится в плотном кольце жилой зас­тройки. Вплотную к территории лечебного учреждения примыкают частные дома, а через дорогу расположены много­этажки. Такое соседство беспокоит горожан, считающих, что при таком раскладе, не ровен час, им самим понадобится медицинская помощь. Чтобы этого не случилось, наиболее беспокойная часть граждан инициировала кампанию против новой застройки. Собрание медиков, строителей, представителей местной исполнительной власти и жильцов окрестных домов получилось настолько эмоциональным, что заглушало рев техники, уже приступившей к земляным работам.

Мамыр Алиев, дом которого буквально примыкает к территории онкологичес­кого диспансера, утверждает, что его семью и соседей в очередной раз обманули. Мужчина еще несколько лет назад, когда строился радиа­ционный корпус онкодис­пансера, требовал переноса больницы за город. Тогда, по его утверждению, горожане настояли на проведении независимой экспертизы, чтобы замерить радиационный фон, подоз­ревая, что он превышает норму, а значит, жить здесь нельзя. После того как стали известны результаты, утверждают люди, некоторые семьи пос­пешили продать свои дома.

– Когда проверили, оказалось, что радиационный фон выше предельно допустимого уровня, – говорит Мамыр Алиев, житель Шымкента. – Я тогда отселил детей и внуков, чтобы не рисковать их здоровьем. Здесь остался один, думал, на время, потому что нам тогда пообе­щали перенес­ти онкодис­пансер в другое место. А теперь вот новую стройку затеяли. Что же нам теперь бросать свои дома, кто захочет здесь жить?! Нас никто не слышит. Неужели власти нет дела до здоровья нескольких сотен человек!? Получается, что спасая одних, параллельно гробят здоровье других!

А Марат Муздыбаев тут же подлил масла в огонь, зая­вив, что у некоторых его соседей начали выпадать волосы. Причина, мол, неизвестна, никто не может поставить диагноз. И как тут не грешить на опасное соседство?

…Онкологический диспансер на улицу Байтурсынова переехал в 1989 году, заняв опустевшее здание санатория-профилактория «Автомобилист». Для коллектива, переселившегося из разваливающегося саманного здания, это были настоя­щие хоромы. И не беда, что под операционную приспособили бывшую столовую. Ставку сделали не столько на условия работы, сколько на обучение кадров и внедрение новых технологий. И заметно преуспели, добившись хороших результатов.

Первое время горожане мирно «уживались» с онко­диспансером. Страсти начали кипеть несколько лет тому назад, когда рядом развернулось строительство еще одного здания – радиологического корпуса, который возводился по типовому проекту. Именно на этой детали акцентирует внимание главный врач онкодис­пансера Нургали Орманов. Это значит, что стены строения имеют метровую толщину и изнутри отделаны баритовой штукатуркой, которая призвана служить надежной защитой на пути излучения.

– Дозиметрический контроль проводится ежемесячно, – утверждает Н. Орманов. – И ни разу за все время он не превысил допустимые пределы. Все наши врачи обеспечены индивидуальными дозиметрами. Мы договорились на встрече с жителями о проведении независимой экспертизы. Контрольный замер будет сделан в ближайшие дни в их присутствии. Нам скрывать нечего. А те частицы, которые попадают в воздух из вытяжки здания при проведении облучения, абсолютно безвредны для здоровья местных жителей. А вот новый корпус онкодиспансеру крайне необходим.

Южно-Казахстанской области с ее почти 3-миллионным населением крайне необходима больница на 400 коек. Существующая же рассчитана только на 200. Сейчас в стационаре размещаются 230 пациен­тов, на каждого из которых приходится 2,5 кв. м. По действующему же нормативу необходимо от семи до девяти метров на человека. Переполнена и поликлиника. Вместо положенных полутора сотен больных ежедневно обращаются до пятисот человек.

В течение последних пяти лет в рес­публике увеличилось абсолютное число заболевших злокачественными новообразованиями: если в 2006 году было зарегистрировано 28 573 заболевших, то к концу 2011 года их число возросло до 30 299. Ежегодный прирост числа больных со злокачес­твенными новообразованиями составляет 5%. И Южный Казахстан не исключение. Показатель смертности от злокачественных ново­образований за тот же период времени снизился на 11,9%, с 113,7 на 100 тыс. населения в 2006 году до 101,6 на 100 тыс. населения в 2011 году. Это связано, в первую очередь, с улучшением диаг­ностики злокачественных новообразований на ранних стадиях и эффективностью результатов лечения. В то же время этот показатель все еще не достигает уровня развитых стран, поскольку смертность на поздних стадиях рака практически не предотвратима и все еще высока.

Переломить ситуацию без создания необходимой материально-технической базы вряд ли возможно. Так что понять медиков можно. Они в один голос утверждают, что для них неважно, где построят дополнительный корпус, важно, чтобы его возвели как можно быстрее. Получается, что быс­трее всего может появиться только пристройка на пустыре рядом с диспансером, служившим все эти годы в качестве автостоянки. Впрочем, ее возведение не решает проблему переполненности диспансера.

– В новом корпусе разместим еще 75 коек терапевтического отделения, – комментирует ситуацию Нургали Орманов, главный врач онкодиспансера ЮКО. – Это будет трехэтажное здание с подвалом, общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Весь наш диспансер сейчас занимает чуть больше 13 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта – около 900 миллионов тенге. После сдачи его в эксплуатацию в нашей больнице станет чуть свободнее, хотя до санитарной нормы мы все равно не будем дотягивать.

Проектно-сметная документация готовилась на терапевтическое отделение на 100 коек и операционный блок, но не прошла государственную экспертизу. Из-за того, что земельный участок очень маленький, пришлось ограничиться только отделением, сократив на четверть его мощности. При строительстве, как и положено, сделали отступление на 50 м от лучевого корпуса и 30 м от дороги, на противоположной стороне которой расположены многоэтажки. Такое же расстояние отделяет новостройку от близлежащих домов. Остался в итоге крохотный земельный участок, который подлежит застройке.

– Здесь построят здание, которое нужно для нашего города, – пытается погасить эмоции Бауржан Калжанов, аким Аль-Фарабийского района, приводя свои аргументы в пользу стройки. – В будущем онкодиспансер обязательно перенесут за город, но я затрудняюсь сказать, когда это будет. Но это здание останется, здесь можно будет разместить другие государственные структуры.

Вопрос строительства нового онкологического диспансера действительно на стадии решения. Уже и земельный участок площадью 10 га под него выделен в районе Бозарыкского кольца. Медики даже прикинули, в какую сумму он выльется. По предварительным расчетам, получилось порядка 22 млрд тенге. Только на подготовку ПСД потребует­ся около миллиарда тенге. Уже известно, что строить социальный объект будут на основе государственно-частного партнерства. Поговаривают, что уже и потенциальные инвесторы объя­вились. Из дальнего зарубежья. Но для начала необходимо подготовить ПСД. В бюджете текущего года такие траты точно не предусмотрены. Так что соседям онкодис­пансера, похоже, ничего не остается, как потерпеть еще.