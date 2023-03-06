Когда спасатели получат повышенную зарплату, рассказал Ильин

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«В ближайшее время это дело (повышение зарплат – прим. ред.) решится окончательно. Для гражданских уже на этой неделе будет заседание Правительства. А для сотрудников гражданской защиты, думаю, до конца месяца все получат перерасчеты с 1 января текущего года – все получите новое денежное содержание по новой тарифной сетке», – обратился к коллегам Юрий Ильин на церемонии награждения спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясений в Турции.

Позже он рассказал, в каком размере повысили зарплату.

«Минимальное повышение – для руководящего состава, а рядовому составу планируем повысить до 70% зарплату от того оклада, который сейчас есть. Если он в первый год службы получает около 110 тысяч тенге, мы надеемся, что будет получать в районе 170-180 тысяч тенге», – озвучил Ильин.