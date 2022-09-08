Когда старость в радость

В Караганде открылся Центр активного долголетия. Пенсионеры здесь бесплатно занимаются спортом и изучают языки.

Пенсионеры во главе с почетным шахтером Виктором Чайкой несколько лет боролись за то, чтобы в Караганде появился Центр активного долголетия. При этом ссылались на другие областные центры. Мол, у них есть место, где люди старшего поколения могут проводить свой досуг, а мы чем хуже?

Сначала местные власти ссылались на нехватку денег в бюджете, но потом все-таки смогли осуществить финансирование. И вот теперь у карагандинских пенсионеров есть место, говоря молодежным сленгом, для тусовок.

Оно находится в центре города, на улице Ермекова, 46⁄2. Здание у Центра активного долголетия арендованное, но для пенсионеров это не имеет значения. Для них важно то, что теперь они могут бесплатно ходить на йогу и танцы, изучать казахский и английский языки, заниматься пением и игрой на музыкальных инструментах. Самое же главное – это общение и встречи с новыми, интересными людьми.

Один из таких – 70-летний легкоатлет, ветеран шахтерского труда Жаманбек Толеутай. Мы встретили его в танцевальном зале. Вот он, стройный и подтянутый, пробирается меж дам в спортивных костюмах, снимает кислотно-желтую мастерку и скромно становится в последний ряд.

Жаманбек-аға старается плавно двигать бедрами, красиво вытягивать носочек стопы и грациозно поднимать руки. Но угнаться за женщинами пока не получается. Впрочем, он не расстраивается.

– Танцы – это искусство. Я считаю, что современный человек должен быть разносторонне развитым. Мне нравится кататься на лыжах, играть в настольный теннис, бегать. Вот – танцую. А то, что на занятиях вокруг одни женщины, даже подбадривает и зажигает! – смеется Жаманбек Толеутай. – Вы только никому не говорите!

Когда заканчивается занятие, Жаманбек-аға подходит ко мне и протягивает золотую медаль.

– Это я недавно на чемпионате Казахстана завоевал! – с гордостью говорит спортсмен. – Он здесь, в Караганде, проходил. У меня за плечами 93 марафона! Знаете, я неправильный казах. Был бы правильный, был бы дугообразный, пузатый и лежал бы на диване. А я из другого теста. Раньше занимался моржеванием, окунался в прорубь. Потом бросил: у меня почки опущены. Вредно. Теперь занимаюсь бегом. Вот недавно был марафон, посвященный погибшим шахтерам. Я не мог его не поддержать – сам бывший горняк. Мы бежали из Караганды до Сарани около 25 километров. Меня велогонщики пожалели и дали напрокат велосипед. Понра­вилось. Теперь мечтаю о спортивном велосипеде!

А еще в Центре активного долголетия Жаманбек-аға ходит на курсы английского языка. Но не из-за избытка свободного времени или ради профилактики болезни Альцгеймера. Он собирается применять свои разговорные навыки, когда поедет за границу.

– Вдруг найдется спонсор, который поможет мне принять участие в международном соревновании, – мечтает Жаманбек-аға. – Там нужен иностранный язык. И с другими спортсменами разговаривать, и интервью давать. По-немецки я немножко шпрехаю. А на английском мало слов знаю: «Гуд монинг!» и «Сеньк ю!» Надо учить!

Большой популярностью у посетителей Центра активного долголетия пользуются занятия йогой. Мы побывали на одном из них.

В небольшом зале с тренером занимались около 20 человек. Видно, что им тесно – некоторым даже не хватило места, чтобы расстелить на полу свой коврик. С каждым днем пенсионеров, которые хотят заниматься йогой, становится все больше. Поэтому принято решение разделить их на две группы.

– Я была уже на трех занятиях по йоге и чувствую себя прекрас­но! – говорит карагандинка Галина Гарипова. – У меня уже даже есть результат. Раньше не могла наклониться так, чтобы головой достать до колен. А сейчас могу. Я только недавно заметила, что такая гибкая стала!

Сейчас в Центре активного долголетия более 200 посетителей. Но ежедневно ходят далеко не все – около 50. Перед тем, как допустить пенсионеров к занятиям йогой, танцами, гимнастикой или в тренажерный зал, их осматривает медсестра. Каждое утро она измеряет давление у пожилых людей. Медик замечает, что физические нагрузки положительно влияют на здоровье бабушек и дедушек.

– Вот недавно ко мне приходила пенсионерка с гипертонией, – рассказывает медсестра Центра активного долголетия Сауле Молдакашева. – У нее было давление 220. А потом, после занятий йогой, оно стало снижаться. Бабушка говорит, что теперь чувствует себя гораздо лучше.

Те, кому физические нагрузки противопоказаны, играют в шашки, шахматы и домино, читают свежие газеты, занимаются хоровым пением. Скоро в центре откроются курсы цифровой грамотности. Пожилых людей будут учить работать на компьютере и пользоваться смартфоном.

– Сейчас многие услуги населению оказывают в электронном формате, – отмечает исполняю­щий обязанности директора Центра активного долголетия Берик Есенов. – Поэтому мы хотим на­учить наших услугополучателей ими пользоваться. Ведь с помощью компьютера или смартфона через egov.kz и приложение DamuMed можно получить справки и записаться на прием к врачу.

А еще посетителей Центра активного долголетия приобщают к культурной жизни Караганды. Они ходят на концерты самодеятельных коллективов, зажигают на летней танцплощадке в центральном парке и сами устраивают себе праздники. Вот недавно в центре провели выставку картин, которые пишет его посетитель – Александр Гиенко. Художник получил возможность порадовать своим творчеством единомышленников и найти новые источники вдохновения.

– Мы стараемся поднять нашим посетителям настроение, – говорят работники Центра активного долголетия. – Чтобы они не сидели дома и не скучали.