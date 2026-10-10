Когда статус врача становится вопросом национальной безопасности

Казахстанский институт общественного развития совместно с отраслевым профсоюзом работников здравоохранения «Aqniet» провели заседание экспертного клуба «Sarap», посвященное инициативе по разработке законопроекта «О профессиональном статусе и гарантиях деятельности медицинских работников». Участники дискуссии сошлись во мнении: действующие нормы разрознены и не создают цельной системы защиты врача, а значит, не защищают в полной мере и пациента.

Бакытжан Тажибай, председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения и общественного обслуживания «Aqniet»:

– Мы видим будущий закон не как перечень льгот, а как систем­ную реформу, затрагивающую профессиональный статус врача и медицинского работника. Ключевая идея заключается в следующем: особые права должны быть связаны с особой ответственностью, общественной значимостью профессии. Доктор принимает решения, от которых зависят жизнь и здоровье человека, и его работа связана с биологическими, физическими, психоэмоциональными и юридическими рисками, которые существующий режим трудовых отношений не всегда адекватно учитывает.

Необходимо закрепить профессиональный статус врача на законодательном уровне, сделав акцент на оказании медицинской помощи, а не услуг, и определить в одном акте права, обязанности, гарантии, ответственность, профессиональные риски и социальную защиту медработника. Нужно связать оплату труда с уровнем ответственности и сложности работы. Это не просто социальная льгота, а условие сохранения квалифицированных кадров, и в ней должны учитываться квалификация, стаж, сложность, интенсивность деятельности, ночные дежурства и вредные условия.

Важно установить специальные гарантии безопасности труда, а работодатель обязан не только обеспечивать средства защиты, но и реально управлять профессиональными рисками. Страхование профответственнос­ти должно стать работающим механизмом: законом нужно определить, какие риски покрываются, порядок выплаты, защиту интересов врача и пациента, исключив формальный подход. Доктор не должен оставаться один на один с уголовным, административным или гражданским производством, необходим утвержденный порядок получения квалифицированной юридической помощи и сопровождения.

Психологическая поддержка должна быть элементом профессиональной безопасности, а не личной проблемой медика, поскольку выгорание возникает из-за хронической перегрузки, ночных дежурств, смерти пациен­тов, конфликтов и постоян­ного страха юридических последствий. Нужно нормировать рабочее время и обеспечить восстановление после нагрузки, исключив ситуацию, когда уставший врач продолжает принимать решения, требующие высокой концентрации. Одинаковый подход ко всем медицинским специальностям не всегда справедлив: работа хирурга, реаниматолога, инфекциониста имеет разные уровни риска, поэтому важен особый механизм рассмотрения конфликтов и защиты профессиональной самостоятельности доктора от неправомерного давления.

Продвижение этого закона – вопрос национальной безопас­ности. Защита медицинского работника – это механизм защиты пациента и устойчивости всей системы здравоохранения. Чем выше профессиональная ответственность и риск, тем выше должны быть гарантии государства и работодателя.

Ержан Нурлыбаев, руководитель Многопрофильной больницы № 2 г. Караганды:

– Много вопросов необходимо решать комплексно, и нынешняя инициатива дает такую возможность. Приведу пример: устранение дефицита кадров в сельской местности. Было принято много достойных решений, они возымели эффект, но, к сожалению, на сегодняшний день проблема нехватки специа­листов на селе осталась.

В рамках рассмотрения данного законопроекта можно будет принять комплексные решения по представлению интересов врачей и медицинских работников сельской местности, чтобы учитывался их статус не только с точки зрения защиты прав, но и пересмотра мер социальной поддержки, возможностей финансового поощрения.

Считаю, что размер заработной платы должен зависеть от того, насколько удален тот или иной населенный пункт от областных центров. Потому что сотрудники медицинских организаций в любом случае принимают на себя определенные ограничения доступности к социальным благам. Подавляю­щее большинство сельских регионов Казахстана отличается низкой плотностью населения и удаленностью от областных центров, и это следует принимать во внимание.

Тимур Ажгалиев, генеральный директор ТОО «Uniserv Medical Center», член Президентского кадрового резерва:

– Мы должны понять, какой смысл закладываем в понятие «особый статус врача». Если говорить о защите, то механизмы уже давно имеются: Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» принят, работает закон о профессиональной ответственности мед­работников. Но проблема в том, как законы реализуются на местах.

В вопросах правовой защиты необходимо создать новый правовой режим применения статуса медицинского работника. Если просто использовать имеющиеся механизмы, эффекта это не даст. И речь не о защите от пациентов, а о защите от системы в целом. Сегодня медицинский работник находится в очень уязвимом положении: он боится уголовной ответственности, вынужден отбиваться от проверяющих органов, в частности экспертов фонда медицинского страхования, вместо того чтобы заниматься лечением и диагностикой.

Что касается оплаты труда, полностью согласен с мнением о том, что необходимо учитывать отдаленность от областного центра и крупных клиник, потому что в таких условиях врач вынужден принимать решения самостоятельно. Если же доктор продолжит получать относительно невысокую зарплату, работая на полторы-две ставки, существенных изменений он для себя не ощутит.

Отдельно хотел бы остановиться на дебюрократизации: вопрос цифровизации системы здравоохранения давно в ходу, но медицинское сообщество и население имеют совсем другое мнение на этот счет, потому что цифровые процессы выстраиваются так, как удобно IT-специалистам, а не медикам, которые работают с этими систе­мами каждый день.

Алимжан Бекмагамбетов, и. о. генерального директора РГП на ПХВ «Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда» Министерства труда и социальной защиты населения РК:

– Любой нормативный правовой акт должен быть социально обусловлен и иметь соответствующие предпосылки, и, думаю, раз мы сегодня об этом говорим, эти предпосылки уже возникли. Хотел бы представить в обзорном порядке результаты нашего трехгодичного научного исследования, которое мы начали в 2024 году.

У нас есть понятие так назы­вае­мых вредных профессий, тех, что сопряжены с воздействием вредных и опасных производственных факторов. Есть соответствующий классификатор, который мы недавно автоматизировали. В него входят биологические риски, с которыми в большей степени сталкиваются медицинские работники, химические, физические, психо­эмоциональные, и, соответственно, правила управления ими. При воздействии таких факторов работодатель применяет социальные гарантии, или, как их называют в Трудовом кодексе, льготы-компенсации: сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, повышенные размеры оплаты труда, обязательные профессио­нальные пенсионные взносы, лечебно-профилактическое питание. Но чтобы претендовать на эти льготы, человек должен быть в соответствующем списке и пройти процедуру оценки условий труда – аттестацию производственных объектов.

Мы видим определенный рост по всем этим видам гарантий. Что касается финансовых затрат работодателей на охрану труда, по нашему предложению Бюро национальной статистики с 2024 года начало их фиксировать: в 2024 году это было свыше 400 миллиардов тенге, в 2025-м – уже свыше 500 миллиардов тенге. Суммы доплат за вредные условия труда выросли с 140,1 миллиарда до 310,9 миллиарда тенге, а доплаты за дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день, лечебно-профилактическое питание увеличились в 1,9 раза. При этом сегодня эта система, к сожалению, фрагментирована, не является всеохватной и справедливой и, самое главное, не учитывает конкретные фактические условия труда и профессиональные риски на каждом рабочем месте.

Исторически аттестация произ­водственных объектов проводилась преимущественно на заводах и фабриках. Тем не менее наш институт, имеющий 12 филиалов, проводит такую аттестацию и для организаций здравоохранения, устанавливая классы вредности, и при показателях выше установленного уровня люди имеют право на соответствующие льготы и компенсации. Эту ситуацию нужно выравнивать, и, думаю, при разработке вашего законо­проекта эти аспекты также будут учтены.

Даулет Алдынгуров, заместитель генерального директора по биологической безопасности АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» Министерства здравоохранения РК:

– Есть ряд основных факторов, которые влияют на статус медицинского работника: экономические, законодательные, социальные, имиджевые. На встрече в Алматы, организованной профсоюзом «Aqniet», профессиональные ассоциации разных стран рассказали о своей ситуации: оказалось, что Казахстан имеет более высокий ВВП на душу населения по сравнению с соседями по Средней Азии, поэтому к нам идет приток медицинских кад­ров из соседних стран, а наши работники уходят в Восточную Европу. Эта проблема сегодня есть у всех. Некоторое время назад мы говорили о глобальной нехватке медиков, и в ближайшем будущем это число будет только расти.

Что касается сегодняшней дискуссии – многие вещи уже законодательно прописаны, в частности 270-я статья кодекса о здоровье. Но нам нужно дать конкретные предложения, которые реально повлияют на ситуацию. В разных странах есть привилегии для медицинских работников: отдельные парковки, скидки, специальные программы. У нас же прописаны нормы, которые, по сути, одинаковы для всех и ничем не выделяют именно медика. Если мы пойдем в госорганы и Курултай с просьбой дать врачам отдельные привилегии без веских обоснований, то встретим большое сопротивление. Поэтому нужно проработать адекватные предложения.

Что касается статьи об уголовной ответственности за профессиональную ошибку в здравоохранении, то мы неоднократно поднимали этот вопрос, обращались во все госорганы и правоохранительную систему. Врач с утра приходит на работу, принимает пациента, идет на операцию и после нее уже может выйти с уголовной ответственностью, хотя вообще не знал этого человека и умыс­ла навредить у него, конечно, не было. Закон о страховании профответственности работает уже два года, пришло время его пересматривать, иначе он приведет к отрицательному эффекту.

Одним из предложений должен стать пересмотр 317-й статьи с переносом ее в плоскость Кодекса об административных правонарушениях: никакая врачебная профессиональная ошибка без умысла не может рассматриваться в уголовной плоскости, так устроено в Европе и развитых странах. Уголовный кодекс вступает только тогда, когда умысел доказан. Мы уже пробовали поднимать этот воп­рос – не получилось. Но один из экспертов сказал, что 317-я статья в архитектуре УК в принципе не укладывается, ее ввели еще в 2009 году, и, возможно, после внедрения института страхования и накопления практики к этому вопросу можно вернуться.

Еще один фактор статуса – финансовая безопасность мед­работника и его семьи: высокая заработная плата сегодня остается самым значимым фактором мотивации. С 2020 по 2024 год по поручению Главы государства зарплата медработников должна была вырасти до уровня в 2,5 раза выше средней по стране. Все это было выполнено, но эффект на сегодня уже не так ощутим. И последнее предложение – рассмотреть статус наших профессиональных ассоциаций и профсоюзов.

Тимур Капышев, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения РК, директор симуляционного центра КФ «University Medical Center»:

– Возьму слово как практи­кую­щий специалист, работаю­щий на том фронте, который всем незаметен, но несет большую нагрузку. Анестезиология и реаниматология – это круглосуточная работа, без которой не будет ни хирургии, ни акушерства, ни интенсивной терапии, ни высокотехнологичных вмешательств. Количество анес­тезиологов не растет: в государственной системе здравоохранения для взрослых их порядка 2 200, и эта цифра держится уже несколько лет. При этом клиник становится больше. Государственных сегодня порядка 770, число частных увеличилось со 150 в 2017 году до около 300 сегодня.

Частная медицина сейчас находится в более выгодных условиях и имеет больше возможностей по маржинальности. Она берет на себя нагрузку по государственному заказу, предоставляя лучшие условия. Сейчас многие сотрудники уходят в частные структуры – анес­тезиологи и реаниматологи, хирурги и акушеры. Нужна серь­езная программа защиты государственных клиник, которые работают в режиме экст­ренной помощи 24 на 7.

Средний коэффициент совместительства по Казахстану среди анестезиологов составляет 1,6, в отдельных регионах доходит до двух и более, нехватка специалистов – 30–40%. Молодежь видит эту сумасшедшую нагрузку: полуторасуточные дежурства, бессонные ночи... Поэтому, набравшись опыта, специалисты уходят в частный сектор с более спокойными условиями для работы. А ведь государство вкладывает средства в молодые кадры. Быть может, стоит организовать встречу с руководителями частных клиник, чтобы они взяли на себя определенную ответственность за вложения в образование и резидентуру.

Что касается раннего выхода на пенсию, то вопрос очень щепетильный: если мы снизим пенсионный порог при имеющейся нехватке кадров, то потеряем многих специалистов, которых сейчас имеем. Полностью поддерживаю ту работу, которая ведется на уровне Правительства и профессиональных организаций, и считаю правильным поднимать статус профассоциаций.

Нам нужна нормативная структура – клинические протоколы, гайды. За рубежом их пишут именно профессиональные ассоциации, а не НИИ, кафедры или главные штатные специалисты, как это происходит у нас. Это неправильно, следует постепенно переходить к тому, чтобы делегировать эти компетенции профсообществам. Тогда мы будем создавать серьезные команды, которые будут поднимать уровень знаний будущих докторов.