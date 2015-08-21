Свежий выпуск Когда страдают дети По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП

Докладывая в Совете Безопасности ООН об итогах поездки в Йемен на прошлой неделе, О’Брайен выразил серьезную тревогу по поводу сообщений о бомбардировках портового города Ходейды, который является одним из основных пунктов приема гуманитарной помощи в стране. «Эти нападения противоречат международному гуманитарному праву и недопустимы. Я чрезвычайно озабочен тем, что причиненный порту Ходейда ущерб может оказать серьезный эффект на всю страну, приведя к росту гуманитарных нужд», – отметил О’Брайен.

Замгенсека ООН, как сообщает ТАСС, потребовал от сторон конфликта гарантировать беспрепятственную доставку помощи населению, а также подчеркнул необходимость расследования всех нарушений международного гуманитарного права и привлечения виновных к ответственности.



Центр разместится в Кале

Франция и Великобритания учредят в городе Кале совместный центр по борьбе с нелегальной миграцией, сообщил телеканал Sky News.

Основная задача центра – обнаруживать представителей организованной преступности и препятствовать их деятельности по нелегальному ввозу мигрантов в северную Францию и переправке через канал Ла-Манш. Предполагается, что новая структура будет координировать совместную деятельность британских и французских пограничников. Такой формат предполагает размещение военных Великобритании на территории Франции. Главами данного органа будут два командира – по одному с каждой стороны. Как сообщает РИА «Новости», также будет создан объединенный контрольный пункт конечной станции железной дороги близ города Кале.

Нелегальные мигранты, проживающие в департаменте Па-де-Кале, ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании. За последнее время число попыток незаконного пересечения пролива измеряется тысячами, с начала июня погибли по меньшей мере десять мигрантов.



Инструменты для спасения закончились

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) и лица, отвечающие за экономическую политику США, обеспокоены перспективами следующей рецессии в стране, сколь бы туманными они пока ни были. Обеспокоенность связана с тем, что у американских госорганов и регуляторов закончились инструменты для спасения экономики, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, больше восьми десятилетий главным оружием Вашингтона в битве за стабильность экономики были деньги, количество и доступность которых регулировались за счет изменений процентных ставок, снижения налогов или повышения федеральных расходов.

Однако в случае проявления следующего экономического спада в ближайшие несколько лет на эти инструменты нельзя будет положиться: процентные ставки находятся у нулевой отметки, налоговое стимулирование затруднено высокими уровнями госдолга и потенциальным увеличением бюджетного дефицита из-за выхода на пенсию поколения бэби-бумеров.

При этом, как сообщает FINMARKET.RU, новости из-за рубежа служат Вашингтону напоминанием о том, что мировая экономика стоит буквально в шаге от новых потрясений: ВВП Японии сократился во II квартале, слабый рост ВВП в странах Европы не внушает оптимизма, в Китае продолжается ослабление большинства макроэкономических показателей, а девальвация юаня может привести еще и к внешнеторговым спорам.



Пригрозили взрывами в школах

Экстремистская группировка – так называемый ИГИЛ – пригрозила терактами против школ и больниц в Бельгии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на электронную версию газеты Le Soir. Угрозы озвучил воюющий в Сирии в рядах ИГИЛ 20-летний Абделла Нуаман. По словам этого бывшего члена запрещенной организации «Шариат для Бельгии», принявшего в Сирии имя Абу Джихад Аль-Бельжики, потенциальными целями являются «библиотеки, школы, больницы, торговые улицы и дискотеки».

Ранее Аль-Бельжики выкладывал в Интернете фото, на которых он фигурировал в окружении членов боевой группы Катиба Аль-Баттар, готовившей теракты в бельгийском Вервье, предотвращенные в нынешнем году спецслужбами. По данным мультинациональной компании по оценке рисков Aon, в Сирии на стороне антиправительственных сил воюют 440 граждан Бельгии.

