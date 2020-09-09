Когда студенты из Казахстана смогут въехать в Россию
Жанат Тукпиев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что вопрос въезда студентов из Казахстана в Россию решится в течение месяца, передает Kazpravda.kz.
Лавров напомнил, что есть оперативный штаб, который принимает соответствующие решения.
"Это не вопрос внешней политики, это даже не вопрос министерства образования. Это, прежде всего, вопрос наших и ваших санитарных, эпидемиологических властей. Было специальное рассмотрение проблемы, которая сложилась с иностранными студентами. Как с теми, кто уже обучался в России год-два и хочет продолжать этот процесс, так и с теми, кто только поступил в эти университеты", – сказал министр иностранных дел России на пресс-конференции.
Он отметил, что конкретные сроки, которые позволят студентам всех стран, включая Казахстана, въехать в Россию, будут определены в ближайшее время.
"Мы хотим, чтобы наши соседи были среди первых, кто к нам приедет на учебу. Замысел такой, чтобы рассредоточить приезд понедельно на определенное количество студентов. Я надеюсь, что в течение месяца этот вопрос будет закрыт", – сообщил Лавров.
В заключение он добавил, что сроки открытия границ России и Казахстана зависят от эпидемиологической ситуации.
"Насчет открытия границ – это зависит исключительно от эпидемиологических властей, которые находятся в контакте. В конце августа состоялись в Москве соответствующие переговоры, есть общее понимание, что мы хотим как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Надеюсь, что борьба с коронавирусом и общая ситуация с пандемией будут позволять это сделать в обозримом будущем", – подытожил министр.
Напомним, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди прибыл в Москву для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Это первая встреча министров двух стран с начала 2020 года.