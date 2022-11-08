Когда-то в Северо-Казахстанской области действовал самый длинный в мире водопровод, он был даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса

Сегодня центральным водоснабжением обеспечено лишь 409 сел (64,4%). И только к 2026 году всем сельским жителям региона станет доступно качественное водоснабжение. До упомянутой даты жители 229 сел, а это почти 46 тыс. человек, не смогут воспользоваться водопроводом.

О том, что через три года проб­лема питьевой воды в Северном Казахстане будет решена, недавно было заявлено на заседании областного акимата.

– Для этого разработан поэтап­ный план, – сообщил и. о. руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Павел Шилов. – В его рамках до начала 2026 года будет достигнута поставленная цель – 100-процентное обеспечение централизованным питьевым водоснаб­жением оставшихся 229 сел области.

Предусмотрены строительство и реконструкция объектов водоснабжения в 18 селах, установка комплексных блок-модулей (КБМ) – в 164 и реконструкция групповых водопроводов в 47 селах. Примерная стоимость строительно-монтажных работ составит около 5,7 млрд тенге.

На заседании отмечалось также, что водоснабжение региона значительно зависит от групповых водопроводов, от которых получают воду почти треть сел области.

А вот с этим серьезные проб­лемы. Так, реконструкция Прес­новского группового водопровода первой очереди (заказчик – Комитет по водным ресурсам, подрядная организация – РГП «Казводхоз») ведется уже восемь лет! За это время из запланированных 185 км водопроводных сетей реконструировано только 104 км, сам же проект с изначальной стоимостью 7,7 млн тенге (из них освоено 3,8 млн) значительно подорожал.

Реконструкция Соколовского группового водовода второй очереди началась в 2018 году. С генподрядчиком, не исполнившим договорные обязательства, договор расторгнут в одностороннем порядке. В прошлом году проект пришлось корректировать, предстоит провести конкурс по определению нового подрядчика.

Несколько проектов по реконструкции водоводов в связи с истекшим сроком экспертизы находятся на корректировке. Замене подлежат еще более 1 000 км магистральных водопроводов. Об этом сообщил представитель предприятия «Есиль су». Попенял он также на дефицит субсидий, который в 2022 году составил больше одного миллиарда тенге, а в 2023-м ориентировочно составит 1,4 млрд тенге.

Недоумение специалистов вызывает тот факт, что реконструкция разводящих сетей и строительство водонапорных башен почему-то ведется без установки резервуаров чистой воды и повысительных насосных станций. Без этих сооружений магистральные водоводы не смогут в полной мере обеспечить водопотребление поселков.

Дебиторская задолженность водопользователей области, по данным филиала «Есиль су», состав­ляет 69,3 млн тенге, долг предприятий, обслуживающих районные центры, превысил 58 млн. В числе самых крупных должников ТОО «Мамлютское-1» – 14,3 млн тенге, ТОО «Аккайын-Комсервис» – 10,9 млн тенге, ТОО «Ак булак 2020» – 11,7 млн тенге.

– У нас есть проблемы с обслуживанием водоводов, – заявил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. – В селе Якорь 500 миллионов тенге было выделено на строительство сетей водоснабжения. Но местный акимат до сих пор не определил балансодержателя, того, кто будет обслуживать и ремонтировать. У акима спросил, он ответил, что нашли индивидуального предпринимателя. Почему ИП, если там есть ТОО? Базовые сельхозпредприятия должны заниматься водопроводом, так как у них есть работники, есть техника. Чтобы не получилось, как в Мамлютке, где умудрились продать предприятие, которое занималось водоснабжением райцентра. Теперь там миллионные долги, и в результате люди могут остаться без воды!