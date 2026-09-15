Когда трактор пашет сам

Для североказахстанских аграриев цифровизация постепенно перестает быть красивым словом из презентаций и приходит непос­редственно в поле. Беспилотное управление позволяет точнее выполнять технологические операции и рациональнее использовать сельскохозяйственную технику.

Сегодня цифровые решения уже применяют 1 750 агроформирований растениеводческого направления и 1 614 хозяйств смешанного производства. В регионе последовательно внедряются современные технологии, призванные сделать сельское хозяйство более точным и эффективным.

В ТОО «Агро-Елецкое» в этом году экспериментируют не только с технологиями. Хозяйство расширяет структуру посевов и впервые выделило около 1 тыс. га под кукурузу на зерно. Новая культура должна помочь диверсифицировать посевы и повысить отдачу от растениеводства. А беспилотная техника сделает работу в поле точнее и эффективнее.