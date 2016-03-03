Свежий выпуск
​Когда цель одна
Юрий ЛИ, Кызылорда

В минувшем году благодаря активной поддержке со стороны государства только частный бизнес открыл в Приаралье 58 новых детских садов, обеспечив региону лидерство в стране по охвату детей дошкольными учреждениями. Красноречив в этом отношении позитивный опыт частного детского сада «Шуак орда», который за два года в 3,5 раза увеличил количество воспитанников и в текущем году готовит к школе своих первых выпускников. Детский сад был открыт 3 марта 2014 года.

– Взяли в аренду просторное здание бывшего коттеджа, приобрели мебель и оборудование, после чего объявили о приеме детей. Главная проблема, с которой столкнулись, – отсутствие необходимых специалистов, имеющих опыт работы и профильное образование. Самостоятельный поиск оказался бесплоден. Трудно поверить, но после обращения в городской центр занятости вопрос с персоналом решился менее чем за один месяц, при этом на очень выгодных для нас условиях, – вспоминает заведующая детским садом «Шуак орда» Мая Игембаева.

По словам Маи Ибрагимовны, по направлению центра занятости дошкольное учреждение получило сразу 11 специалистов, в том числе опытных педагогов – преподавателей русского и английского языков, изобразительного искусства, музыки и хореографа, воспитателей и логопеда с профессиональным образованием. Все они были трудоустроены в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» на социальные рабочие места, то есть государство взяло на себя обязанность выплачивать им половину заработной платы, снизив нагрузку на новичков-предпринимателей. Впоследствии аналогичным образом детсад принял еще пятерых сотрудников.

– Все 16 сотрудников, работаюших у нас по социальным вакансиям, проявили себя с положительной стороны, мы предложили им постоянную работу, полностью укомплектовав положенный по нормативам штат, – отметила заведующая дошкольным учреждением. И если в первые месяцы детсад «Шуак орда» посещало всего 35 юных кызылординцев, то профессиональный коллектив быс­тро стал набирать популярность у родителей. Уже в сентябре 2014 года в садике числилось полсотни детей, а в поселке Гагарина был открыт его филиал. Новый учебный год в двух детсадах встретили уже 125 юных подопечных из трех возрастных групп, одна из которых выпускная. Столь стремительный успех руководство «Шуак орды» видит в мощной поддержке государством предпринимателей, которые поверили в решительность руководства страны добиться полного охвата детей местами в дошкольных учреждениях. В последние годы им объявлен своего рода «зеленый свет».

– По «ДКБ-2020» и другим стратегическим программам в регионе предоставляются льготные кредиты на строительство и открытие детских садов. Кроме того, государство выделяет средства на компенсацию части затрат бизнеса на содержание детей в дошкольных учреждениях, сняты бюрократические барьеры. По образовательным программам мы работаем в тесной связке с городским отделом образования, меню нам помогает составлять городская санитарно-эпидемиологическая служба. Мы можем сказать, что предприниматели и государство объединили усилия ради важного общего дела – создания достойных условий для подрастающего поколения, для получения нашими детьми соответствующей стандартам и доступной для широких слоев населения дошкольной подготовки, – подчеркнула М. Игембаева.

Готов дружный коллектив «Шуак орда» и к возрастающей конкуренции.

– Сегодня стираются грани между частными и государственными детскими садами. Это касается не только материально-технической базы, но и подготовки детей. У нас в наличии все необходимые специалисты, они к тому же регулярно повышают свою квалификацию в ИПК «Өрлеу», в котором открыты курсы стажировки воспитателей, методис­тов. Благодаря государственному заказу стоимость содержания детей в «Шуак орде» абсолютно доступна – родители оплачивают за одного ребенка всего 10 тысяч тенге в месяц. Имеется микроавтобус, который привозит и развозит наших воспитанников, проживающих в отдаленных пригородных поселках и районах, – заметила методист детского сада Мариям Жугунисова. Она одна из тех самых 16 сотрудников «Шуак орды», которые пришли сюда по направлению центра занятости и остались на постоянную работу и очень довольны своим выбором.

Есть у дружного коллектива и поводы для гордости. За два года воспитанники «Шуак орды» стали активными участниками различных региональных детских конкурсов и фестивалей и нередко показывают высокие результаты. Например, в минувшем году в числе победителей городского конкурса выразительного чтения оказалась Адина Алтынбек, а Адина Коныс добилась впечатляющих результатов в областном телефестивале «Ботакан». И сотрудники детсада уверены в том, что в 2016-м их юные подопечные в полной мере вновь смогут проявить свои таланты, причем не только в конкурсах. В текущем году детский сад подготовит к школе своих первых выпускников, которым придется доказывать, что растущие как грибы после дождя частные детские сады становятся в Приаралье достойной альтернативой государственным. 

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