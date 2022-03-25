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Когда участие – победа
Миленькая Юлия
Корреспондент Алматинского корпункта

В Алматы на базе специальной школы-интерната № 2 состоялся городской фестиваль футбола 7 х 7 для детей с ДЦП. В моментах активной и очень конкурентной борьбы зрители и болельщики забывали о том, что на поле играют ребята, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата.

Футбол 7 х 7 также известен как футбол ЦП. Этот вид популярной игры был создан специально для людей с особыми потребностями. Он включен в программу Паралимпийских игр и официально признан ФИФА (Международной федерацией футбола). Для игры в такой футбол требуется небольшое по размерам поле и существуют правила, отличающиеся от обыч­ной игры. Каждый тайм длится по 30 минут, а между ними предус­матривается 15-минутный перерыв.

В этот раз спортивный фестиваль объединил детей, учительский коллектив и родителей. На футбольном поле царил привычный для всех соревнований дух соперничества. Да и атмосфера сложилась очень благоприятная для того, чтобы ребята смог­ли всецело раскрыть умения и ­проявить потенциал.

Для каждого учащегося специальной школы-интерната № 2 успешное вхождение в ­социальную среду и ­физическая активность – уже настоящая ­победа даже без подведения ­итогов соревнований. Тем не ­менее ребятам был очень прия­тен и интересен сам процесс конкуренции друг с другом. По итогу игры, как и полагается, были определены сильнейшие. Первое место заняли ребята из команды «Тосва», на втором расположилась дружина «Алматы», на третьем месте – футболисты из «Вальгалы», а почетное четвертое получила команда «Бека».

Лучшим нападающим признали Наиля Мухаметова, лучшим вратарем стал Данил Пузиков, лучшим защитником – Эльдар Байкенов. А приз зрительских симпатий достался прекрасной Саре Адильхан, которая отлично справлялась с поставленными задачами наравне с ребятами.

Тимур Айтбаев также принимал участие в фестивале футбола. Он учится в 4-м классе школы-интерната № 2 и уже второй год занимается футболом. Ему очень нравится гонять мяч, поэтому он старается не пропускать тренировки. Мальчик увлекается изучением истории, посещает бассейн, секции по адаптивному футболу и бочче.

– Известие о диагнозе моего старшего сына перевернуло наш мир, но мы быстро взяли себя в руки. Еще в раннем возрасте пробовали все: массаж, ЛФК, медикаментозное лечение, иглотерапию, войта-терапию (метод по восстановлению и формированию двигательных навыков у детей и взрослых. – Авт.), дельфинотерапию, иппотерапию, бассейн, – рассказывает мама Тимура Тахмина Айтбаева. – С каждым новым видом тренировок сын выходил на новый уровень. Он никогда и нигде не сдается, не жалуется, что ему тяжело, не боится трудностей. У него огромное и доброе сердце. В нем столько любви, сочувствия, такта, благородства!

С раннего детства, как рассказывает Тахмина, Тима отличался любознательностью, упорством, целеустремленностью, смелос­тью и смекалкой. В 2021 году он стал участником четвертого по счету чемпионата Республики Казахстан по паралимпийской выездке в Усть-Каменогорске.

– Выезд на чемпионат стал возможным благодаря руководителю проекта Paralympic Sports Association Сергею Селиванову и нашему тренеру Елене Сосновской. Участвуя в фестивале футбола, наши чемпионы играли с большим азартом. Считаю, что они все – чемпионы по жизни. Ведь далеко не каждый взрос­лый имеет столько сил и терпения для того, чтобы пройти такой непростой путь, который проходят наши дети. Я искренне восхищаюсь ими. Дай Аллах всем детям крепкого здоровья и духа! – сказала Тахмина Айтбаева.

Помимо ярких и позитивных эмоций, ребята – участники футбольного фестиваля по завершении события получили медали, грамоты и памятные подарки.

По словам директора специальной школы-интерната № 2 Бахыт Ермековой, в свое время в школе начал развиваться адаптивный футбол благодаря гранту УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), с детьми работали специально обученные приглашенные тренеры. Спустя некоторое время финансирование прекратилось, но желание детей заниматься футболом, конечно же, осталось. И тогда на помощь пришли коммерческие спонсоры и общественный фонд «Мир равных возможностей». Секция адаптивного футбола на базе алматинской школы-интерната была открыта фондом в 2020 году в рамках социального проекта «Саламатты болашақ». С ребятами работает опытный тренер Ерлан Адамбеков, который регулярно с ними занимается. Родители ребят, играющих в футбол, очень ценят то, что Ерлан Кайратович смог найти индивидуальный подход к каждому ребенку и создает положительную мотивацию к реабилитации и саморазвитию.

В специальной школе-интернате № 2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата большое внимание уделяется спорту, посредством которого дети улучшают свои физические показатели. В школе культивируются футбол, плавание, настольный теннис, бочча (симбиоз керлинга, боулинга, петанка, входит в паралимпийскую семью), шахматы. Занятия по настольному теннису проводит специалист спортивного клуба «Алматы» для людей с ограниченными физическими возможностями.

– В октябре прошлого года у нас прошли три чемпионата ­Казахстана по футболу. Мы дружим с Казахстанской федерацией футбола, с федерацией футбола Алматы и общественным фондом «Мир равных возможностей». Все они активно помогают нам, поддерживают, – отметила Бахыт Аширбековна Ермекова.

Учащиеся школы – активные участники городских, республиканских и международных соревнований. Выпускники являются мастерами спорта, мастерами спорта международного класса, успешно поступают и учатся в Казахской академии спорта и туризма РК, а по завершении учебы возвращаются в родную школу, но уже в качестве преподавателей. В частности, занятия по настольному теннису проводит бывший ученик школы-интерната. Один из выпускников сейчас учится в колледже в Каскелене и смог успешно пройти практику в качестве учителя физкультуры в родной школе. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в школе сохраняется преемственность поколений, продолжают жить добрые и славные традиции учебного заведения.

Воспитанники школы-интерната принимают участие в летних Паралимпийских играх, а также в ряде международных стартов. В частности, Азамат Оразбек, многократный чемпион страны и Паралимпийских игр по теннису, тоже в свое время учился в алматинской специальной школе-интернате № 2. Он окончил Казахскую академию спорта и туризма и сейчас состоит в паралимпийской сборной.

– Азамат – отец троих детей. Мы все время держим связь с ним. Не так давно он звонил, поздравлял с праздником 8 Марта. Очень радуемся его успехам в делах, семейному счастью. Приятно, что наши выпускники создают семьи, находят свой жизненный путь, – отметила Бахыт Ермекова.

По словам директора школы-интерната № 2, порой находятся люди, которые исполняют желания ребят. Так, например, Леониду Ярохину, ученику 8-го класса, на Новый год подарили глубинный металлоискатель, о котором он так мечтал. Леня занимается очень старательно, прекрасно знает историю. Его родители уже сегодня нацеливают сына на то, чтобы после окончания школы он не сидел дома, а работал, к примеру, в музее. В настоящее время папа выезжает с ним на раскопки, они вместе находят удивительные вещи, всевозможные предметы.

Десятиклассник Аман Бакиров – один из троих детей, которых в одиночку воспитывает папа. Семья живет в довольно стесненных материальных условиях. К счастью, нашлись добрые люди, которые подарили Аману на праздник ноутбук. Подарок парню очень нравится и ценен для него, ведь он, несмот­ря на проблемы со здоровьем, очень хорошо рисует с помощью компьютера, планшета. Юноша является призером городских и республиканских конкурсов по изобразительному искусству.

В настоящее время из-за перенесенных операций Аман не может вести активный образ жизни, но очень любит наблюдать за успехами своих друзей и одноклассников. Вот и во время проведения недавних соревнований он искренне радовался успехам своего друга Данила Пузикова, лучшего вратаря футбольного фестиваля. Как отмечает папа Амана Бакирова Асланбек, сын и Данил дружат с детского сада.

Бахыт Ермекова рассказала о том, что школа уделяет большое внимание профориентационной работе, сотрудничает с колледжами Алматы. Для того чтобы дети смогли выбирать свой дальнейший профессиональный путь, школа-интернат организовывает для своих учеников различные выездные специальные экскурсии. На сегодня в школе обучаются 165 учеников, на домашнем формате обучения находятся 228 детей (это ребята с тяжелыми формами заболевания).

– Конечно, все зависит от состояния здоровья ребенка. Но нас очень радует, что инклюзивное обучение позволяет детям, у которых со временем улучшаются двигательные функции, вовлекаться в учебный процесс образовательных школ и учиться вместе с обычными ребятами, – рассказывает директор специальной школы-интерната № 2. – Поначалу наши дети боятся сделать первый шаг и перейти от нас в общеобразовательную школу. Но мы их поддерживаем, предлагаем попробовать. Они знают: если по какой-то причине им не подойдет этот вариант обучения, они всегда смогут вернуться к нам. Но как показывает практика, обратно к нам не возвращаются. В текущем учебном году 10 детей решили попробовать продолжить обу­чение в общеобразовательных школах. Надеемся, что у них все получится!

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