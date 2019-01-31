Когда уголь во главе угла

Колонка обозревателей
Ирина Нос
Сколько бы ни твердили миру, что все проблемы с климатом решат электромобили, надо помнить: электрическую энергию мир генерирует, сжигая в том чис­ле и уголь.
В Астане стало популярно продавать уголь не тоннами, а почти в розницу – килограммами. Во главу угла вышла мешкотара, в которую можно засыпать любой уголь и продавать его как самый лучший. Всего за одну тысячу тенге. Что доступным становится для людей со случайными заработками, а их в столице немало.
Но мы сейчас поговорим не о качестве твердого топлива или его покупателях. И даже не о количестве угля, хотя в отопительный сезон один только частный сектор в Астане сжигает 400 тыс. тонн.

Задумаемся, на этом фоне правомочно ли заявление части экологов и лиц, делающих на природоохранной теме карьеру, о том, что электромобили якобы помогут решить проблему изменения климата?

За рубежом подсчитали число электромобилей, их оказалось миллионов пять. Прогнозы гласят, что число электрокаров вырастет раз в шесть в ближайшие годы. Значит, вырастет количество потребителей электричества. А если мы по-прежнему будем генерировать ток в проводах, сжигая уголь, разве сократятся выбросы СО2?
Как видите, простыми рассуждениями мы добились не ответа, а нового вопроса: как быть дальше, за счет чего добиваться большей и большей энергогенерации? Нет разницы для климата, что мы жжем – каменноугольное топливо, производные от добычи углеводородов или что-то еще. В глобальном смысле главенствует процесс окис­ления, а, следовательно, и дымное загрязнение атмосферы.

К тому же отказаться от разработки угольных пластов мы не можем по социально-экономическим причинам: не так давно один из казахстанских госмужей сообщил, что иначе без работы останутся все экибастузские угольщики и люди, занятые в околоугольном производстве. Схожие проблемы, думаю, беспокоят людей и в других странах, в которых работает множество угольных электростанций. Итак, конца эры ископаемого топлива ждать не приходится: электрогенерация нужна здесь и сейчас.

Есть, конечно, хорошие новости в мировой альтернативной энергетике. На форуме в Давосе, где поднималась тема климата, глава международного энергетического агентства Фатих Бироль назвал следующие цифры: «в сегменте солнечной энергетики было установлено 100 ГВт новых мощностей, в ветроэнергетике – 50 ГВт». В Казахстане не отстают от мировых трендов: в Сарани Карагандинской области заработала солнечная электростанция на 100 мегаватт, которую уже назвали самой крупной в Центральной Азии. Другое дело, когда и какая от нее пойдет отдача, посмотрим и посчитаем.

Однако участники Давоса-2019 попробовали оценить цифры альтернативной энергетики в реальном контексте и вывели, что при ежегодном росте спроса на электроэнергию на 1% половина спроса приходится именно на увеличение генерации на основе твердого топлива или мазута.
Давайте подумаем. Казахстанская электрогенерация в основном зависит от угля. Так какую машину стоит покупать, если покупать: электромобиль, каждая условная зарядка которого увеличит выбросы из труб теплостанций, или уже сразу машину с привычным двигателем внутреннего сгорания?

Пока же мы, как человечество, не можем избавиться от углеводородной или каменноугольной зависимости. Соответственно, мы не можем «выключить» наши станции, работающие на угле. Но мы способны снабдить их технологией улавливания углеродных выбросов. В Индии, Китае, России, в Казахстане. И далее везде.
… А в одной только Азии совокупная установленная мощность не так давно отстроенных и не исчерпавших потенциал угольных электростанций – 2 тыс. ГВт.
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