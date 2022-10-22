Когда улетают лебеди

Память известной казахстанской поэтессы Марфуги Бектемировой отныне увековечена мемориальной доской на доме, в котором она прожила последние годы жизни.

…Моросящий дождь не стал преградой для тех, кто ценит и любит творчество самобытной и талантливой поэтессы. Почитатели таланта Марфуги Бектемировой собрались у дома по проспекту Абылай-хана, чтобы стать свидетелями открытия памятной доски и поделиться своими воспоминаниями.

О ней, как о поэте, друге, переводчике и журналисте, говорили на церемонии ее друзья, коллеги, родственники – писатель Алибек Аскаров, вице-министр просвещения РК Гани Бейсембаев, известный айтыскер, председатель Астанинского филиала Союза писателей Даулеткерей Кап, поэт Ербол Беилхан и другие. Слова благодарности за память о землячке выразила в своем выступлении руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова.

Почетное право открыть мемо­риальную доску было предос­тавлено секретарю маслихата столицы Ерлану Каналимову и поэту и журналисту Есенгельды Суюнову – супругу Марфуги Бектемировой, прилагающему огромные усилия для сохранения и популяризации творческого наследия поэтессы.

Ее стихи, такие же пронзитель­ные, как и ветер в этот дождливый день, пробираются в самую душу читателя, не оставляя ни малейшего клочка равнодушия. Еще 14-летней девочкой, написав, пожалуй, свое самое трогательное стихотворение «Аққуым менің, қайдасың?» («Где ты, мой лебедь?»), ставшей впоследствии песней и своеоб­разным гимном влюбленных, она буквально ворвалась в на­циональную литературу. И вскоре ее мелодичная чистая лирика, такая же искренняя и светлая, как она сама, покорила сердца настоящих ценителей изящного казахского слога.

Лирика Марфуги Бектемировой нашла отражение в таких сборниках стихотворений, как «Жанары жәудір дүние», «Айдыным менің», «Ғашық жүрек», «Еңлікгүл», «Менің Атлантидам», «Аққуым менің қайдасың?», «Озера души», «Белый парус мечты» – всего более десяти книг.

В следующем году будет уже 10 лет, как нет ее с нами. Она ушла на пике своего творческого взлета и поэтического вдохновения. Так же, как улетели ее лебеди в холодную осеннюю погоду…