​Когда умирает надежда...

ОБЕЩАННОГО ЕЩЕ ЖДУТ

О том, что благотворительный фонд планирует открыть в городе на Иртыше шестой центр для развития детей с аутизмом и ментальными нарушениями, говорят уже давно. Более того, в свое время акимат области заявил о намерении поддержать инициативу. Но точка в этом вопросе не ­поставлена до сих пор.

По словам павлодарских активистов, благотворительный фонд выделяет средства на оснащение центра и самое главное – на обучение 12 специалистов, которые будут работать по единственной в мире научно обоснованной методике, разработанной специально для аутистов, – это так называемая АВА-терапия (эй-би-эй). По предварительным расчетам, учреждение бесплатно смогут посещать в месяц до 150 детей, и что важно, родители ребят тоже пройдут здесь обучение.

– Никто из нас не ожидал того, что в семье появится особенный ребенок, и естест­венно, никто не знал, как действовать и что предпринимать, – рассказывает руководитель павлодарского общественного фонда «Алтын Бата», мама особенного ребенка Евгения Стельвага. – Я – мама ребенка-аутис­та, которому сейчас 18 лет, и я кинулась узнавать, что не так, когда малышу было два с половиной года. Пробежалась по всем невропатологам Павлодара, но... безрезультатно. И только в Новосибирске нам сразу же поставили диагноз – аутизм. И такой случай не единственный. Один павлодарский мальчик до 12 лет вообще проходил как глухой, а он – аутист. За последние 15 лет немногое изменилось в области, но по-прежнему нет ни одного эпилептолога, и имеется всего один частный специалист, работающий по АВА-терапии. Поэтому нетрудно представить, какие надежды мы возлагаем на специализированный ресурсный образовательный реабилитационный центр.

Камнем преткновения пока стало здание для центра – его должны предоставить местные власти. Конечно, юридически и законодательно вовсе не должны, но рассчитывают на это как родители, так и спонсоры, которые займутся всей остальной организацией.­ Как рассказала Евгения Стельвага, члены фонда «Алтын Бата» ищут подходящие по площади варианты, но пока госструктуры не дают доб­ро. Например, долгострой на перекрестке улицы Калинина и проспекта Тәуелсіздік, судя по ответу чиновников, в коммунальной собственности не числится (прежде власти заявляли о своем намерении выкупить у частника это здание для создания там музея. – Прим. авт.).

В СОБСТВЕННОМ СОКУ

Сказать, что региональные власти не поддерживают семьи, которые воспитывают детей с РАС (так называют самые разные расстройства аутис­тического спектра), было бы неправдой. Еще несколько лет назад в Павлодаре открылись два центра: в одном занимаются члены Ассоциации родителей детей-аутистов, в другом действует группа дневного пребывания для подопечных общественного фонда «Алтын Бата». Оба учреждения находятся, что называется, за одним забором, а помещения им предоставил акимат.

– В нашем центре дневного пребывания работающие мамы (папы, к сожалению, далеко не всегда участвуют в разрешении проблем своих детей) могут оставить ребенка, как в детсаду или школе, ведь не все наши ребятишки посещают образовательные учреждения, кто-то переведен на домашнее обучение. В конце концов, чтобы выполнить какие-то необходимые дела, ребенка тоже нужно оставить под присмот­ром, – уточняет Евгения. – Да, мы получаем государственный социальный заказ, чтобы учреждение функционировало, например, в нынешнем году – 3,6 миллиона тенге, но денег катастрофически не хватает. Рассчитан центр на десятерых детей (а порой к нам приходят и 20), на питание ребенка в день я могу потратить определенную сумму, заложены и средства на оплату труда – полторы мизерных ставки соцработника и одна ставка нянечки.

И хотя у подопечных фонда «Алтын Бата» есть постоянное пристанище, за которое они не платят аренду (за что родители очень благодарны влас­тям), есть и немало проблем, с ним связанных, – отсутствие цент­рального водоснабжения, перебои с электричеством зимой, необорудованная детская площадка и проездной двор. Игрушки, канцтовары и другое родители покупают сами, за свой же счет оплачивают коммунальные услуги, причем свет – по максимальному тарифу, потому что должным образом не оформлен счетчик, доплачивают воспитателям. Благо, порой выручают спонсоры и участие в социальных проектах, но это, скажем так, нестабильные поступления.

Самое обидное, что реализовать идею создания специа­лизированного ресурсного образовательного реабилитационного центра на базе имеющейся структуры фонда «Алтын Бата» просто невозможно: этого помещения в 134 кв. м просто не хватит для специалистов и детей. К тому же нельзя потерять и отделение дневного пребывания – оно как воздух нужно работающим родителям.

– Здесь у нас всего 3 небольшие комнаты, раздевалка и кухня, полноценно вести занятия на такой территории, к сожалению, не удастся, нужно как минимум 300 квадратов, а в идеале – 500–600, – уточняют участники фонда «Алтын Бата». – Действующее отделение дневного пребывания может стать частью будущего проекта в том случае, если для нового власти предоставят большое помещение. Сами арендовать такое здание мы не в силах.

ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ, НО ДЕНЬГИ НУЖНЫ

Может, кому-то покажется, что в этом материале слишком много внимания уделено финансовому вопросу, но таковы реалии, без денег шансы на развитие особенных детей сводятся к нулю. И поверьте, речь не идет о развитии талантов или сверхспособностей, зачастую годами приходится добиваться элементарных бытовых навыков.

Сегодня в Павлодаре есть небольшие частные центры или кабинеты, которые специализируются на развитии детей, в том числе особенных, но эти услуги по карману далеко не каждой семье. Например, Светлана Воронова в месяц тратит 150 тыс. тенге на посещение 6-летним сыном дополнительных учреждений образования.

– Очень обидно, что на наших непростых ситуациях зарабатываются хорошие деньги, ­поэтому помощь государства нам просто необходима, – сетует Светлана. – Я устраивала ребенка в обычный детский сад, но нас, условно говоря, оттуда «попросили», посещали бесплатно государственный специализированный, но заметили откат в развитии, то есть все, что с таким трудом запоминалось, формировалось, вернулось к худшим показателям.

Откровенно говоря, сложно представить, какие труднос­ти приходится преодолевать родителям таких детей, и финансовый вопрос здесь играет большую роль. Да, в Казахстане есть пособие для детей-инвалидов – около 50 тыс. тенге в месяц, но инвалидность оформить не так просто, как должно быть в идеале. Для этого требуется подтверждение диагноза аутизм, а это прерогатива психиатров. Больше всего родителей пугает самое важное требование – самостоя­тельное (то есть без мамы или папы) нахождение ребенка в стацио­наре психоневрологического диспансера как минимум 10 дней.

Мне удалось побеседовать с десятком родителей, и все они в один голос заверяли: для аутиста такие условия – жес­точайший стресс (в это легко поверить), который сводит на нет все предыдущие месяцы и годы развития.

– Когда мне сказали, что для постановки диагноза моему ребенку нужно будет лежать одному в стационаре месяц, я не смогла пойти на это, мы как-то попадали в больницу, и после этого сына просто выносили оттуда на руках, – подтверждает Вероника Сонова. – Я вынуждена была оплатить пребывание сына в Москве в центре РАМН, где есть програм­ма «Мать и дитя», там сын лежал с бабушкой (маме необходимо работать, чтобы содержать семью. – Прим. авт.), там нам выставили диагноз, на основании которого уже здесь оформили инвалидность. Естест­венно, это стоило больших денег, но в Казахстане я вообще не нашла альтернативы.

По словам Евгении Стельвага, в нашей стране законодательно можно оформить инвалидность не только после стационара, но и после полугода амбулаторного наблюдения, но на практике родители зачастую сталкиваются с тем, что на финальном этапе (на уровне МСЭ – медико-социальной экспертизы) у них требуют только результаты стационара.

– Несколько лет назад мы посещали дневной стационар диспансера 3 недели – сыну было 7 лет, и перед школой хотели получить оформленный диагноз, – рассказывает Людмила Гук, сыну которой сегодня 11 лет. – Тогда нас выписали, не выставив диагноза, и сказали: у вас ребенок ест, спит, разговаривает, что еще вы хотите? А через год, когда мы все-таки добились МСЭ, нас спросили: почему же раньше мы не получали инвалидность, ведь проблема налицо?

Во всем мире уже не одно десятилетие проводится ранняя диагностика аутизма и расстройств аутистического спектра. Дело в том, что существует масса нюансов, сложная квалификация этого сбоя, который в понимании обывателя скрывается за словом «аутизм». Если в нашей стране на необщительного и замкнутого дворника Петю не обратят внимания и просто скажут, что он нелюдимый, то на Западе еще в детстве специалисты будут работать с его расстройством.

Конечно, это утрированный пример, только вот родители казахстанских малышей, которым лишь в последние годы стали ставить этот диагноз, понимают, как важна ранняя диагностика и подобранная после этого необходимая терапия. Но, по словам активис­тов, официальный аутизм в нашей стране – это лишь дети с тяжелой формой, они чаще не могут учиться в обычной школе, они практически не приспособлены к жизни в обществе. А на самом деле есть немало ребят с такими расстройствами ­аутистического спектра, которые специалисты называют «близко к норме». Только это не простуда, которая пройдет сама по себе: чтобы приблизиться к норме максимально, необходимо работать по определенным методикам.

И вот здесь на первый план выходит еще один «денежный» пункт – специальный хромосомный микроматричный анализ, который с недавних пор проводят и в Казахстане, а во всем мире – это золотой стандарт диагностики РАС уже несколько десятилетий. Можно годами водить малыша-­аутиста на «развивашки», чтобы он произнес хотя бы заветные «мама-папа-дай», тратя на это нервы, силы и средства, а можно один раз провести анализ крови, результаты которого скажут, будет ваш ребенок говорить или ему это не суж­дено. Делают его в Главной генетической лаборатории страны, стоимость прошлого года – 235 тыс. тенге (195 тыс. для тех, у кого оформлена инвалидность).

– Благодаря этому мы получаем два важных плюса, – поясняет Евгения. – Во-первых, определяется, скажем так, вид поломки – генетический сбой, который передался от родителей, значит, передастся и будущим детям с высокой вероятностью, или разовая мутация. Понять это необходимо тем семьям, которые хотят еще детей, но боятся, ведь у нас немало примеров, когда у пары несколько детей-аутис­тов. Во-вторых, анализ показывает, к какому именно виду расстройств аутистического спектра относится заболевание конкретного человека, а отсюда вывод – какой у него потенциал, какие направления в развитии стоить усилить, о чем можно даже не мечтать. Но цена вопроса настолько высока, что для многих по-прежнему недосягаема. Приходится искать спонсоров, брать кредиты, а можно включить такую услугу в систему гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В этот материал я сознательно не включила комментарии представителей государственных ведомств, которые курируют образование и здравоохранение, хотя с некоторыми из них удалось встретиться. По одной причине: из их слов я поняла, что все проблемы решаемы, а трудности преодолимы, что родителям нужно обращаться к ним напрямую и стучаться во все двери. Скорее всего, это действительно так. Вопрос в том, ценой каких усилий все это происходит. Здесь одних слов мало, нужны действия, причем не только со стороны родителей.

…Эксперты говорят о том, что семьи, где растут аутисты, находятся на вершине пирамиды стрессовых факторов, и это отражается на здоровье не только детей, но и родителей. За примером далеко ходить не нужно: из 20 мам, чьи дети посещают отделение фонда «Алтын Бата», у двоих – онкология. Но они борются за свое здоровье и благополучие своих детей.