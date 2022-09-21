Когда упадет цена на сахар в Казахстане

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин озвучил прогноз по ценам на сахар в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы решили базовые вопросы и, надеюсь, нашли финансирование, чтобы купить сахар-сырец для отечественных заводов, полностью обеспечить их работой, чтобы они производили как минимум 400-450 тысяч тонн в год", – сказал спикер в кулуарах после заседания правительства.

Он отметил, что это позволит закрыть потребность Казахстана в сахаре за счёт отечественного производства.

"Есть определённый объём сахара, который требуют кондитеры, поэтому очевидно, что у нас сейчас индикативный баланс с Россией подписывается, 100-150 тысяч тонн с России будем получать. На сегодня последняя цена, по которой завозили сюда сахар, которую я фиксировал, составляет 45 рублей", – заключил министр.