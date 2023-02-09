Когда в Алматы появится многоярусный паркинг, сообщил Досаев

Первый муниципальный многоярусный паркинг появится в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата города.

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Об этом на встрече с жителями Бостандыкского района сообщил аким Алматы Ерболат Досаев.

«На одной из предыдущих встреч с жителями района поднимался вопрос по объекту незавершенного строительства под паркинг в микрорайоне «Коктем-3». Национальный банк передал данный объект на баланс города. Строительство этого первого многоярусного муниципального паркинга на 267 парковочных мест завершится до конца года», – отметил градоначальник.