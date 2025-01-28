Сроки запуска LRT озвучил аким Астаны

По его словам, строительные работы полностью завершатся уже этим летом

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На расширенном заседании правительства аким столицы Женис Касымбек проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева о дальнейшем развитии транспортной системы города, сообщает Kazpravda.kz

«Благодаря Вашей поддержке проект LRT выходит на финишную прямую. Завершаются строительные работы. К сентябрю текущего года прибудут первые поезда, после чего начнутся тестовые испытания», – сказал градоначальник.

Напомним, ранее на участке эстакады LRT между станциями №116 и №117 была завершена укладка первых 500 метров рельсового пути. Строительство основных железобетонных конструкций станций линии LRT закончилось на 100%.

Подробнее о начале строительство депо LRT, которое будет располагаться на территории площадью 16,84 га в районе международного аэропорта, также можно прочитать здесь.