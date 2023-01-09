Когда в дом приходит счастье

В нем живет большая и дружная семья Гульназ Шакеновой, где подрастают четырнадцать детей. С большой радостью они и их соседи встретили это событие, ведь природного газа на селе ждали два года.

Автоматическую газораспределительную станцию (АГРС) «Сарыозек» построили в 2019-м за счет средств бюджета. В 2020–2021 годах в рамках государственно-частного партнерства провели в райцентре газораспределительные сети общей стоимостью 1,8 млрд тенге. Однако из-за многочисленных нарушений их не смогли принять в эксплуатацию. Лишь после устранения всех недостатков природный газ пришел и в Сарыозек.

...Мы приехали в дом семьи Шакеновых во второй половине дня. И тут нас встретил красиво разукрашенный шарами двор. Звучала музыка. В общем, царила атмосфера праздника.

Вот хозяйка приглашает гостей к себе на кухню и под аплодисменты и пожелания мира и доб­ра зажигает газ под чайником. Все улыбаются, поздравляют друг друга. Ведь теперь вслед за первым абонентом начнут подключать и другие дома, и совсем скоро жители села смогут понять различие между углем и природным газом. Это и есть конкретный и убедительный пример повышения качества жизни людей в ауле.

– Каждому человеку хочется жить хорошо. Мне пока даже не верится, что теперь не нужно топить печь, колоть дрова, выносить золу и лишь одним нажатием кнопки нагревать жилище. Мы долгие годы жили в маленьком двухкомнатном домишке с двенадцатью детьми. Потом государство подарило нам большой дом. Казалось, разве можно быть еще счастливее? Нашу семью поддержали кредитом, мы открыли небольшой бизнес. А теперь бесплатно в канун Нового года подключили к природному газу. Это огромный подарок всей нашей семье, я благодарю всех за помощь и поддержку, – отметила Гульназ Шакенова.

Женщина рассказала, что буквально несколько месяцев назад она побывала на приеме у акима области Бейбита Исабаева и поинтересовалась, во что ее семье обойдется подключение к природному газу, будут ли какие-то льготы для многодетных и малообеспеченных?

– Аким области тогда спросил у меня, сколько у нас детей, как мы живем, где работаем, и пообещал, что нам помогут не только с подключением к газоснабжению, но и с покупкой печи. Сегодня это все свершилось! – говорит многодетная мать, не скрывая радости.

…Первое тепло пошло и по радиаторам. Дети маленькими ладошками трогали трубы и говорили: «Мама, уже теплые!» Кто постарше, смотрели за самым младшим, чтобы не плакал, пока Гульназ давала интервью работникам газет и телевидения.

Нам же остается добавить, что в январе 2023 года начнется подключение к природному газу домов и других жителей села Сарыозек, социальных объектов. На сегодняшний день его готовы получить почти семьдесят семей.

Всего в райцентре проживают около 15 тыс. человек. Для удобства сельчан в здании сельского акимата открыты два кабинета Жетысуского производственного филиала «КазТрансГазАймак», где граждане могут получить полную консультацию и помощь с оформлением документов. Также они имеют возможность приобрести в рассрочку на год газовые котлы. При том что стоимость подключения не должна превышать 180 тыс. тенге.

Как отметил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по области Жетысу Ернат Базил, в ходе рабочей поездки в регион Президент Касым-Жомарт Токаев поручил газифицировать территорию по направлению от Кербулакского района до Талдыкоргана.

На сегодня в области из 358 населенных пунктов 192 подлежат газификации, из них газифицировано 20, доступ к газу получили 281 тыс. человек, или 40,2%, в том числе – Талдыкорган.

В минувшем 2022 году осуществлялось 25 проектов по строительству сетей газораспределения в Коксуском, Каратальском, Ескельдинском районах и в городах Талдыкоргане, Текели. 28 проектов завершатся в начале нового года, и их направят на госэкспертизу.

По 43 объектам будут разработаны проекты. По исполнении всех этих задач полный доступ к природному газу до конца 2025 года получит население пяти районов и двух городов области Жетысу.