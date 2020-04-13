Когда в Казахстане ожидается пик коронавируса, рассказали в Минздраве
Айдана Демесинова
В ходе онлайн-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова озвучила прогноз по сроку ожидаемого пика COVID-19 в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Согласно прогнозам, которые нам готовят наши научные центры, пик коронавирусной инфекции в стране мы ожидаем в конце апреля либо в мае, когда количество случаев заболевания будет больше двух тысяч", - сказала Бюрабекова.
Стоит отметить, что на данный момент в стране коронавирусом заразились 979 человек, 110 из них выздоровели, 12 скончались.
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