​Когда в основе – дружба

Десять отделений и 200 воспитанников – с этого начинала свой путь Павлодарская школа национального возрождения в 1997 году. Основоположником ее был Канат Даржуман, общест­венный деятель, внесший значительный вклад в становление Ассамблеи народа Казахстана. Сегодня ШНВ носит его имя, и знания здесь получают уже 635 ребят, с которыми занимаются 36 педагогов.

За двадцать лет изменилось многое. Например, в нынешнем учебном году здесь проходят занятия по изучению уже 18 языков. Сама школа с 2008 года располагается в современном здании Дома дружбы, так что условия для воспитанников созданы отличные: есть актовый, хореог­рафический залы, богатая биб­лиотека, учебные и компьютерный классы с интерактивными досками.

Стали известными во всей области творческие коллективы школы: домбровый ансамбль «Достык», ансамбль бандурис­тов, студии вокального пения и декоративно-прикладного искусства, хор, танцевальные ансамб­ли «Арай», «Молдір», шумовой ансамбль. Но главная задача осталась неизменной.

– Когда наша школа распахнула двери в 1997 году, на занятия впервые пришли дети, желающие познать красоту национальной культуры, научиться говорить и петь на родном языке, узнать историю своего народа и других этносов, живущих рядом, – рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Жамал Байманова. – Через наш коллектив прошло уже не одно поколение учащихся, но задача у нас все та же – мы стараемся развивать поликультурную личность в этнокультурной среде, воспитывать образованных граждан, любящих Родину, уважающих историю страны. Поэтому и образовательная дея­тельность у нас ведется в трех направлениях: языковом, этнокультурном, эстетическом.

Двадцать лет назад образовательный процесс здесь начинался в десяти национальных отделениях: армянском, азербайджанском, корейском, чечено-ингушском, еврейском, украинском, немецком, татаро-башкирском, польском, чувашском. В период с 2000 по 2005 год в школе были созданы классы болгарского, греческого, белорусского отделений и двух культурологических цент­ров – русского и казахского. В 2008-м открылись карачаево-черкесское и кабардино-балкарское отделения, в 2014-м – узбекское.

Постепенно накапливался опыт, педагоги создавали свои авторские методики, программы, для наилучшей языковой практики приглашали учителей из-за границы, например, для болгарского и польского отделений. Кстати, доказательством того, что язык здесь учат не для галочки, можно считать такой факт: воспитанники Павлодарской школы национального возрождения поступали в вузы Израиля, Татарстана, Болгарии, Польши, Украины.

– Наши ребята регулярно посещают летние языковые лагеря, например, по изучению немецкого, польского языков, – продолжает Жамал Сапаровна, – участвуют в различных олимпиадах, дистанционных конкурсах, в тотальных диктантах, причем не только по русскому, но и по немецкому, татарскому, казахскому языкам.

Смотришь расписание занятий школы и удивляешься – как ребята все успевают: где-то уроки проходят дважды в неделю, в некоторых отделениях – четыре-пять раз, а еще ведь есть творческие студии, проводятся общегородские мероприятия. При этом педагоги ШНВ говорят: их воспитанники неплохо учатся и в общеобразовательных школах, справляются с любой нагрузкой.

Учебный год в школе национального возрождения заканчивается этнофестивалем «Бiрлiк», сейчас уже идут творческие отчеты отделений. Летом ребята, которые завершили все три года обучения в ШНВ, получат соответствующие сертификаты, а самые активные – бесплатные путевки в детский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен». Но главный праздник нынешнего года еще впереди – школа будет встречать своих выпускников на юбилейном торжестве.