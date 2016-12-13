​Когда в партнерах частник

Результат – рост реализации

Уникальная для Казахстана парт­нерская программа по передаче АЗС «КазМунайГаз» в управление частным лицам, разработанная в целях реализации поручений Главы государства по развитию ГЧП и повышения эффективнос­ти управления нефтегазовыми активами, действует уже полтора года. У предпринимателей появилась прекрасная возможность стать партнерами компании с национальным брендом, что стало свидетельством ее открытости и приверженности установления понятных и прозрачных правил игры на топливном рынке.

Индивидуальных предпринимателей, показавших наилучшие результаты совместной работы, чествовали на днях в Астане. Генеральный директор ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» Асылбек Карибаев на встрече с ними сообщил, что за 2016 год объем реализации на управляемых ими АЗС увеличился на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

– Это совместная заслуга партнеров и нашей компании, которая прикладывает большие усилия, чтобы наше сотрудничество было продуктивным, – сказал А. Карибаев. – Нам необходима ответная реакция наших партнеров, которая заключается в улучшении качества обслуживания, улучшении состояния АЗС и магазинов при них. Немаловажным фактором являет­ся охрана безопасности труда и окружающей среды.

CODO и DODO

Курс на дифференциацию бизнес-моделей в сегменте В2B с предпринимательским сообществом КМГ взял в рамках процесса трансформации ФНБ «Самрук-Казына», цель которой – сокращение расходов и увеличение продаж.

По программам CODO (Company Owned – Dealer Operated), когда АЗС не приватизируются и остаются в собственности КМГ, и DODO (Dealer Own Dealer Operating) по схеме франчайзинга – привлечение частных заправок к работе под брендом «КазМунайГаз». По аналогичной схеме работают компании Exxon Mobil, Shell, Chevron, Лукойл и другие крупные операторы.

Проект DODO в Казахстане только начинается, к сотрудничеству с узнаваемым и популярным брендом КМГ приглашаются как одиночные автозаправочные станции, так и небольшие частные сети АЗС. Основная цель – дать возможность владельцам АЗС работать под брендом «КазМунайГаз», а это широкие возможности для привлечения клиен­тов, увеличения объемов реализации топлива и товаров на АЗС, гарантированные поставки и надежное качество нефтепродуктов, которые можно реализовывать за наличный и безналичный расчет. То есть более эффективное управление своей собственной действующей заправкой.

Помимо преимуществ для малого бизнеса программа имеет положительные факторы для республики в целом, в том числе снижение теневого оборота, улучшение качества придорожного сервиса и нефтепродуктов, повышение сбора налогов.

По словам Управляющего директора по развитию КМГО Бахытжана Тасанбаева, на франчайзинг как основной инструмент развития у компании большие надежды: в следующем году планируется за счет него расширить сеть КМГ на 25 автозаправочных станций.

Об эффективности же программы CODO, которая предоставляет не менее широкие преимущества для МСБ, можно говорить уже сейчас. Помимо роста реализации топлива это еще и развитие малого, часто семейного бизнеса, обеспечение занятости на местах, а также создание условий для того, чтобы клиент мог, путешествуя по стране, заправляться на своем пути качественным бензином на АЗС «КазМунайГаз».

Преимущества очевидны

Для индивидуального предпринимателя это готовый бизнес, не требующий инвестиций, известный бренд и проверенный бизнес-формат, минимальные предпринимательские риски, поддержка со стороны КМГ, а именно – гарантированные поставки топлива, контроль качества и готовая база корпоративных стандартов деятельности АЗС и обслуживания клиентов. Кроме того, на эти заправки распространяются все маркетинговые акции компании, в том числе клубная программа.

– Сегодня владеть АЗС самостоятельно достаточно сложно, конкуренция постоянно растет. В данном случае предприниматели работают под нашим брендом, – говорит Б. Тасанбаев. – В июле 2015 года мы отдали в управление 150 наших заправок до конца 2017-го с возможностью продления до 2019 года. И лишь незначительная часть наших партнеров не справилась с задачей и вынуждена была покинуть программу. Рост реализации топлива – наша общая заслуга. Частники работают над улучшением качества обслуживания, ведь они заинтересованы в привлечении клиентов, так как получают бонусы с каждого проданного литра бензина. Кстати, ввиду возросших объемов реализации мы платим им на 6% больше от запланированного изначально. Добросовестные партнеры получат возможность пролонгации договоров. А мы продолжаем работать над улучшением логистики, стабильнос­ти поставок и ценообразованием.

Работу на заправках, действующих по программе CODO, получили более полутора тысяч человек. «КазМунайГаз», который на протяжении нескольких лет признавался лучшей сетью АЗС Казахстана, устанавливает к своим партнерам определенные требования. От партнеров ждут добросовестного отношения к переданному в управление имуществу, уважения к бренду «КазМунайГаз», сохранения качества нефтепродуктов и надлежащего обслуживания.

Программа в действии

Бахытжан Амантаев из района Шал акына Северо-Казахстанской области в бизнесе новичок, как и большинство партнеров КМГ по программе CODO. О возможности взять в управление заправку под известным сине-белым брендом узнал из СМИ. Принял участие в тендере и получил АЗС в районном центре.

– Хорошая программа, нам все нравится, – говорит молодой бизнесмен. – Взял на работу 10 человек: 5 кассиров, 4 оператора и начальника заправки. Наладил торговлю мини-маркета с товарами народного потребления. Это прибыльно, для села очень хороший бизнес.

В данный момент самому открыть дело сложно, а КМГ дает шанс, готовый малый бизнес для простого человека, считает Бахыт Амантаев. За полтора года ему удалось увеличить объем реализации топлива, расширить ассортимент товаров в магазине, наладить предоставление дополнительных услуг для населения. Заправки КМГ пользуются большой популярностью у автолюбителей. Привлекают клиентов и проводимые «КазМунайГазом» акции с розыгрышами, скидки.

– Была бы рядом еще одна заправка, взял бы, не задумываясь, – говорит предприниматель.

А вот у Пархада Бахарова (ИП «Нугманова») их две, и не где-нибудь, а в самом Алматы. По условиям программы, в одни руки можно получить максимум три АЗС. К чему и стремится предприниматель со стажем.

– В 2015 году мы получили первый производственный объект, с тех пор благополучно работаем. Решение об участии в программе CODO, считаю, было удачным, – делится П. Бахаров. – 29 человек стабильно обеспечены работой. Мы получаем один из самых качественных нефтепродуктов по конкурентоспособной цене. Так что отбоя от клиентов нет. Увеличили объемы продаж в полтора раза. И готовы сотрудничать с КМГ и дальше.

Как правило, в этот бизнес идут мужчины. Все-таки техническая составляющая немалая, да и условия труда непростые. Однако гордятся в «ҚазМұнайГаз Өнімдері» и партнерами-женщинами. Одна из них смогла приехать в Астану и рассказать, каково это – быть «королевой бензоколонки».

– Четыре года я проработала на своей заправке: сначала кассиром и затем мастером, – поведала Кристина Валькова из села Железинка Павлодарской области. – А в июле 2015 года заключила договор с КМГ на управление двумя АЗС на трассе Омск – Майкапчагай, условия которого нами соблюдаются. Все вопросы решаем совместно, компания «КазМунайГаз» всегда нас поддерживает и помогает.

Эта программа, по мнению бизнесвумен, хороший толчок для молодых предпринимателей, а также подспорье для сельских жителей. В подчинении К. Вальковой сегодня работает 15 человек, в основном ее прежние коллеги.

В качестве преимуществ сети автозаправок КМГ женщина называет в первую очередь высокое качество топлива, налаженную систему доставки, высокий сервис обслуживания, привлечение клиентов различными акциями и скидками.

– Наши конкуренты на месте значительно нам проигрывают, – с улыбкой говорит управляющая АЗС. – Мы увеличили объемы продаж, стараемся привлекать новых клиентов. Мне моя работа нравится, я всему здесь научилась и надеюсь на дальнейшее сотрудничество с КМГ.