Когда вакцина Pfizer поступит в Казахстан

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в Правительстве РК сообщил, когда планируется поставка вакцины Pfizer в Казахстан, передает корреспондент Kazpradva.kz.
"Ускорен закуп зарегистрированных ВОЗ вакцин. На сегодня в Казахстане обеспечен доступ к трем вакцинам против коронавируса. Кроме того, по поручению главы государства в четвертом квартале текущего года ожидается поставка Pfizer. При этом мы будем поддерживать отечественную вакцину, которая не уступает по эффективности зарубежным аналогам", – отметил спикер.
По его словам, в прошлом месяце было произведено вакцины QazVac в объеме 650 тысяч, в этом месяце ожидается поставка 750 тысяч доз.
"Подготовлены две производственные площадки, обеспечена полная готовность биофармацевтического завода в Жамбылской области, на базе предприятия "Антиген" запущена вторая производственная площадка НИИПБ с полным циклом выпуска вакцин QazVac", – дополнил Тугжанов.