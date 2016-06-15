​Когда веришь

…Великолепие первозданной поэзии гор и пустынь, безбрежной степи и марсианских масштабов каньонов и рек, девственной флоры и фауны – в хроникально-документальном фильме «Жетысу» из цикла «Жемчужина Казахстана». И завораживающий язык воды – в фильме А. Лапина «Зайсан», что значит «богом данный», где покоряет авторская интонация. Щедро открывают нам создатели этих лент всю свою любовь к отчей земле.

Среди фильмов о выдающихся деятелях культуры особо выделяются работы Булата Нусипбекова, режиссера казахского документального кино с тонким вкусом и чувством времени. Одна из его лент из цикла «Линия судьбы» – о творчестве народного художника Казахстана, деятеля сцены, актрисы Гульфайрус Исмаиловой. О ней рассказывают сын – художник Вадим Сидоркин, современники-коллеги, поклонники. И конечно, ее творения из фондов Государственного музея искусств им. А. Кастеева.

Гульфайрус Исмаилова – квинтэссенция женского, общечеловеческого, казахского начала в истории культуры моего народа. Перечитывая раз за разом книгу Любови Шашковой «Нет повести прекраснее в ауле…», была пристрастна. Героиня Г. Исмаилова, от лица которой ведется повествование, человек близкий, знаемый, дорогой сердцу. Благородство и гордость – суть ее натуры. В череде ее детских откровенных признаний, мудрых размышлений и философии творчества доминирует главное. Жизнь, отданная служению искусству, отечеству, единственной любви, любимому человеку – художнику Евгению Сидоркину и художнику – сыну Вадиму – это и есть счастье. А все перипетии судьбы – проба на твердость и силу веры.

Ослепительная красота, ум, утонченная интеллигентность – грани характера личности, чьим призванием и судьбой стал театр. Наш Театр оперы и балета им. Абая, где около 20 лет она была главным художником. Несравненна ее галерея портретных образов казахских актрис, писателей – той элиты, что составляет гордость нации. А затем становится наследием общечеловеческим.

Серьезный и многотрудный материал стал итогом длительного общения автора с героиней. И результат – замечателен. Думаю, эта повесть Л. Шашковой, став достоянием громадной аудитории благодаря Интернету, будет иметь большой резонанс. Все – впереди!

И еще один пример. Приехав в Алматы, всемирно известный бразилец Паоло Коэльо ошеломил ответом на град вопросов: «Кто я такой, чтобы учить или давать советы?» Ни всемирное признание, ни многомиллионное состояние не изменили его мнения о себе. Громадна ответственность за отпущенное на волю слово, потому что собеседник – вселенная, совесть и честь. Имя Бога он не произносит всуе… И пишет на языке сердца. Потому понятен и близок всякому землянину. А его признание, что видел в детских снах эти горы, этих немолодых женщин в саукеле и длинных одеяниях, эти просторы степи и коней, задело наши сердца. И покорило.

Как и восхищение Коэльо тем, что, как он узнал, Казахстан – первое в мире государство, сознательно, добровольно отказавшееся от ядерного оружия. Писатель искренен и доверчив. Пожалуй, это мудрое жизнелюбие человека, прошедшего в юности все круги ада, а ныне утверждающего в планетарном масштабе принцип жизни в кругу любви.

Через год после встречи в Алматы он издал свой роман «Заир», ставший бестселлером и книгой откровения. Описав путь героя от юга Америки, через Европу до гор и степей Казахии, он устами героя поведал нам о любимой, подруге жизни, жене, что на этой казахской земле нашла утешение и смысл жизни. Наконец, вновь обретая любимую, он увидел в сердце своем, что все прео­долимо при одном условии – когда веришь и любишь.

Ведь мы верим лишь тому, чему хотим верить, не так ли?