Статьи Когда власть и бизнес вместе Жубаныш Байгуринов

Еще одним свидетельством того, как власть и бизнес вместе решают задачи развития социальной сферы с помощью ГЧП, стало открытие уникального хоккейно-тренировочного комплекса. Ввод этого объекта есть практическая реализация проекта Президента РК «Туған жер». Это первое подобное спортивное сооружение для развития зимних видов спорта, построенное в регионе за годы независимости РК.



На торжественной церемонии аким области Бердыбек Сапарбаев назвал это весьма знаменательным событием для региона, поскольку такого комплекса ранее в Актобе не было. И теперь есть полная уверенность в том, что зимний спорт в области возродится. Здесь будут готовить не только хоккеистов, но и будущих чемпионов по фигурному катанию и шорт-треку. Установленная в комплексе хоккейная коробка соответствует высоким международным стандартам. Над соз­данием ледового катка с качественным покрытием трудилась известная российская компания, готовившая хоккейный стадион города Сочи к зимним Олимпийским играм 2014 года, стадион чемпионата мира по хоккею в Москве.



Стоимость комплекса, учитывая строительство, оснащение оборудованием и благоустройство территории, составила более 544 млн тенге. Проект реализован акиматом области при финансовом содействии ТОО «КТП», в частности братьев Щегельских. Глава региона выразил им слова благодарности за поддержку в реализации социально важного проекта. В знак признательности предпринимателю Всеволоду Щегельскому было вручено благодарственное письмо от имени акима области, а депутат Мажилиса Парламента Глеб Щегельский награжден нагрудным знаком «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» – эта награда учреждена специальным решением облмас­лихата. Как сказал аким, вклад братьев Щегельских в развитие родного края – хороший пример для других руководителей компаний и предприятий региона в активной реализации проекта «Туған жер».



Новый спорткомплекс с первого же дня работы стал центральной базой областной детско-юношес­кой спортивной школы по зимним видам спорта, которая до этого не имела условий для подобных тренировок. И как заверил президент областной федерации по хоккею Бакытжан Жаманкулов, в ближайшее время молодые спортсмены порадуют на ледовой арене своими достижениями в соревнованиях самого различного уровня. Он вручил форму почетного капитана актюбинской хоккейной дружины акиму области и предоставил ему право торжественно осуществить вбрасывание первой шайбы на новой ледовой площадке. В спорткомплексе в этот же день состоялся финальный турнир по хоккею «Золотая шайба» между командами «Актобе» и «Горняк» (Хромтау).



Для развития зимнего вида спорта власти региона предусмат­ривают также на основе государственно-частного партнерства строительство в областном цент­ре крупного ледового дворца. Уже завершаются переговоры с зарубежным инвестором – известной словацкой компанией. Под строительство выделен земельный участок. По словам руководства области, возведение объекта планируется начать в текущем году и уже в 2018-м он будет сдан в эксплуатацию. И это помимо того, что на основе социального партнерства в Актобе ведется строительство Дворца молодежи, областного истори­ко-краеведческого музея, Дворца бракосочетания, Академии детско-юношеского творчества с уникальной обсерваторией и планетарием. В их возведение вкладывают средства как крупные компании, действующие в регионе, так и частные предприниматели.



Не менее эффективно с помощью ГЧП работа идет и в строительстве детских дошкольных учреждений. Решается проблема охвата малышей детсадами в новых микрорайонах. В Актобе уже предоставлены частным предпринимателям порядка 11 земельных участков под строительство детсадов.



Между тем бизнесмен, руководитель ТОО «Дошкольная организация «Райгуль» Ержан Кенжебаев на основе государственно-частного партнерства вложил более 190 млн тенге в реконструкцию старого здания бывшего детского сада, где до этого долгое время располагалось ведомство «Кузет». Первого июня состоялось его торжественное открытие, что стало хорошим подарком для малышей в День защиты детей. В таком дошкольном учреждении, которое рассчитано на 240 ребятишек, в этом районе города очень нуждались. По словам руководителя городского отдела образования Индиры Бексултановой, сейчас идет набор малышей на основе размещения госзаказа. Безусловно, выгода обоюдная и для государства, и для бизнеса. На этом Ержан Кенжебаев не останавливается, он готовит к сдаче еще один детский сад на 300 мест в районе улиц Рыс­кулова и Сатпаева.

