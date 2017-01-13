Статьи Когда волнуются и тренер, и спортсмен... Подборку подготовил Виталий Александров

Остаются последние вакансии



Андрей Вервейкин, президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья РК:



– Наша мужская сборная по прыжкам на лыжах с трамп­лина уехала в Европу для получения соревновательного опыта. Спортсмены вернутся домой 22 января и еще неделю будут тренироваться в Алматы в индивидуальном режиме. По правилам мы имеем шансы выставить на Универсиаду трех спортсменов, но пока мы определились с двумя – на трамплинах международного комплекса «Сункар» выступят Сабыржан Муминов и Сергей Ткаченко. На третью позицию претендуют два человека, и по результатам домашних контрольных тренировок мы окончательно определимся с составом.



Сборная Казахстана по лыжному двоеборью также отправилась в Европу для участия в континентальных стартах. По составу участников Универсиады здесь похожая ситуация: Чингиз Ракпаров и Айбек Али уже отобрались в состав нашей команды, а третье место пока свободно. Также хочу отметить, что у нас впервые в прыжках с трамплина будет выступать девушка – Даяна Ахметвалиева.



Задача перед спортсменами поставлена одна – достойно представить Казахстан на домашних состязаниях. По предварительной информации, на Студенческих играх выступят «летающие лыжники» из 21 страны, а в лыжном двоеборье – из 13.



Посмотрим, стоит ли на трассе рисковать



Жанбота Алдабергенова, член сборной команды Казахстана по фристайлу:



– Подготовка к мировым студенческим соревнованиям у нас идет полным ходом, сначала тренировались в Шымкенте, сейчас летим в Америку, где примем участие в этапах Кубка мира. После завершения заокеанских соревнований пробудем в США на сборах около недели, потом вернемся в Казахстан для участия в Универсиаде.



Признаться, сильно волнуюсь, потому что буду выступать дома, где, как известно, ответственности значительно больше. Мое волнение связано еще и с тем, что в родных стенах при такой большой аудитории я буду соревноваться впервые. А потом на старте сезона, во время учебно-тренировочных сборов в Финляндии, у нас возникли некоторые трудности: не удалось пройти полноценную подготовку. В Суоми было то тепло, то сильно похолодало, то мела метель, из-за чего некоторые тренировки отменялись. Поэтому я чувствую себя еще не так уверенно. Но на этапах Кубка мира в Америке это обязательно исправлю.



С кем конкретно в Алматы предстоит борьба за награды, пока точно не знаю, списки участников еще не опубликованы. Впрочем, главные соперники у нас всегда одни и те же – это атлеты из Китая, России, Беларуси.



Я готовлю к Универсиаде некоторые новые элементы, но не уверена, буду ли их исполнять. Лучше выполнить не самые сложные прыжки, но сделать это чисто, чем, рискуя, упасть и потерять буквально все. Поэтому предпочтение будет отдано проверенным прыжкам. Впрочем, точнее мы определимся уже после этапов Кубка мира в Америке.



Возможности обновленной сборной



Андрей Невзоров, генеральный секретарь Национальной федерации лыжных гонок Казахстана:



– Сейчас важно популяризировать лыжный спорт, ведь это здоровье нации. В будущем у Алма­ты есть все возможности для того, чтобы популярность лыжного спорта росла, ведь здесь есть спортивные объекты, снег, трассы... Осталось только добиться еще большей их доступности. Тот же лыжно-биатлонный стадион «Алатау» в Солдатском ущелье: если он заработает на 100%, начнет предоставлять прокат лыж, улучшит обслуживание, то желающих здесь покататься на лыжах будет море.



В конце декабря на этом стадионе в Талгарском райо­не Алматинской области состоялся розыгрыш Кубка Казахстана по лыжным гонкам, по итогам которого был определен окончательный состав нашей команды на домашнюю Универсиаду. Представлять республику на Студенческих играх будут Анна Шевченко, Ирина Быкова, Анна Стоян, Ольга Мандрика, Анжелика Тарасова, Валентина Эбель и Ангелина Шурыга. А Дарья Ряжко, Наталья Соколовская и Валерия Тюленева значатся в резервном списке. У мужчин в сборную вошли Александр Малышев, Сергей Малышев, Олжас Климин, Виталий Пухкало, Иван Люфт, Константин Борцов, Ринат Мухин. В резерве – Асет Дюсенов, Наиль Башмаков и Евгений Бондаренко.



В женской команде у нас в какой-то период образовался провал из-за того, что ряд опытных спортсменок в одно время завершили карьеру. Сейчас подросла молодежь, которая уже показывает достойные результаты на этапах Кубка мира. Это в первую очередь Анна Шевченко, Анна Стоян, Ирина Быкова, они и составляют костяк команды. Девушки уже ведут борьбу за олимпийские лицензии, и Универсиада в Алматы станет одним из этапов завоевания таких путевок. Проводя дома Универсиаду, мы постараемся использовать все возможности для того, чтобы показать высокий результат.



Это будет мой взрослый дебют



Жансая Адыханова, член сборной команды Казахстана по фигурному катанию:



– Для нашего вида спорта я начала занятия поздно, лет с 11. В фигурное катание меня привела мама. Тогда у меня были проблемы со здоровьем, и надо было укреплять иммунитет. Что касается предстоящей в Алма­ты Всемирной зимней Универсиады, то для меня это будет первый серьезный старт среди взрослых. До этого я два сезона участвовала в этапах юниорской серии Гран-при, в различных международных соревнованиях, занимала призовые места.



Когда мы узнали, что Универсиада-2017 пройдет в Алматы, в первую очередь стали считать, подойду ли для этих студенческих стартов по возрасту. Я пошла в школу в 5 лет и в 16 ее уже окончила, сейчас являюсь студенткой КазНУ им. Аль-Фараби. 17 лет мне исполнилось 30 декабря, и когда стало понятно, что я по возрастному цензу прохожу на Игры, мы стали готовиться непосредственно к этим соревнованиям. Я ездила на сборы в Санкт-Петербург, выступила на чемпионате Казахстана и по его итогам попала в студенческую сборную.



Моим кумиром в любимом виде спорта является наш Денис Тен. С ним связаны все главные успехи казах­станского фигурного катания на мировой арене. У каждого фигуриста есть свой индивидуальный стиль, я работаю над тем, чтобы у меня был свой. Очень нравится, как катается Евгения Медведева из России, чемпионка мира и победительница финала Гран-при. Традиционно сильны российская и японская школы фигурного катания.



Что касается предстоящего выступления на льду «Алматы Арены», то короткая программа у меня на тему из рок-оперы «Ромео и Джульетта», а произвольную я катаю под музыку из фильма «Дама в лиловом» – это очень нежный, лиричный номер.

