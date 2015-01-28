Когда воюют дети Свежий выпуск 632

Как говорится в соответствующем заявлении, руководство формирования «Кобра» уже освободило 280 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Остальные будут демобилизованы в течение месяца. Все они призывались с 2011 года. В 2014-м ряды повстанцев пополнили около 12 тыс. детей.

По словам представителя ЮНИСЕФ в Южном Судане Джонатана Вейтча, демобилизованным детям предложат медицинскую помощь, а также предоставят пищу, одежду и возможность обучаться. По оценкам организации, освобождение и поддержка каждого освобожденного ребенка обойдется в 2 330 долларов за два года.

Столкновения в Южном Судане, основанные на политической и межэтнической почве, начались в середине декабря 2013 года.



Удел – обитать средь развалин

В ООН заявили, что вынуждены приостановить выплаты десяткам тысяч палестинцев, чьи дома в секторе Газа были разрушены в результате военных действий летом 2014 года. Как сообщили в организации, поддержку населению оказать невозможно из-за недостатка международного финансирования, передает Reuters.

«Люди в буквальном смысле спят посреди развалин, дети умирают от гипотермии», – подчеркнул исполнительный директор Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАТОР) Роберт Тернер. По его словам, БАТОР получило лишь 135 из 720 млн. долларов, обещанных странами-донорами для поддержки 96 тыс. палестинских семей.

Напомним, летом 2014 года в результате 50-дневного вооруженного конфликта между группировкой «Хамас» и Израилем в секторе Газа оказались разрушенными жилища тысяч палестинцев. Люди вынуждены ночевать на развалинах, укрываясь от дождя пластиковыми листами. Около 20 тыс. человек переселены в здания школ.



Ошибочка вышла

Европейская комиссия обратилась с просьбой к Франции вернуть 1,2 млрд. долларов (1,07 млрд. евро), ошибочно выделенных ей на субсидии фермерам. Эта сумма составляет около двух процентов от средств, полученных от Брюсселя с 2008 по 2012 год. Вернуть деньги необходимо в течение ближайших трех лет.

Взыскание наложено на Францию за то, что она не проверила должным образом заявки фермеров на предоставление им субсидий. Аналогичные требования получили 15 стран ЕС, но доля Франции – самая значительная.

Распоряжение о возврате средств поступило через несколько месяцев после того, как Еврокомиссия потребовала от Британии вернуть в бюджет Евросоюза свыше 2,6 млрд. евро.



Вернет ли Греция долги?

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, чья партия СИРИЗА победила на парламентских выборах в минувшее воскресенье, сформировал новое правительство, сообщает Би-би-си. Министром финансов стал Янис Варуфакис, являющийся противником соглашения 2010 года о финансовой помощи Греции. Ему будет поручено возглавить делегацию страны на возможных переговорах с кредиторами по пересмотру условий выплаты задолженности по этому пакету помощи.

«Обозреватели указывают, что назначение министром финансов Яниса Варуфакиса – четкий сигнал о том, что новая правящая коалиция во главе с леворадикальным блоком СИРИЗА займет бескомпромиссную позицию на переговорах о реструктурировании задолженности Греции в размере 240 млрд. евро», – отмечает Би-би-си. Как заявил сам Варуфакис, их стране не удастся привести в порядок свои финансы, пока она вынуждена проводить режим жесткой экономии, который он сравнил с «пыткой путем имитации утопления».

Тем временем, как сообщает РБК, представитель правительства по экономическим вопросам Эвклид Цакалотос заявил, что было бы нереалистично ожидать от Греции выплаты всей суммы ее гигантской задолженности.



Шпионские страсти

«Лаборатория Касперского» полагает с большой долей уверенности, что мощный вирус-троянец Regin, обнаруженный в конце декабря на компьютере сотрудницы европейского отдела ведомства федерального канцлера Германии, был создан в Агентстве национальной безопас­ности США (АНБ). Об этом сообщило агентство dpa.

К такому выводу специалисты российской компании пришли после изучения другой шпионской программы – Qwerty, также разработанной американской спецслужбой.

С помощью троянца Regin, первые упоминания о котором появились в 2011 году, спецслужбы шпионили за правительственными учреждениями и предпринимателями нескольких государств: в первую очередь России и Саудовской Аравии. Элементы Regin были также выявлены при попытке АНБ и его партнера, британской спецслужбы GCHQ, собирать сведения в структурах ЕС и в бельгийском телекоммуникационном концерне Belgacom.



По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ