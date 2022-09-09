Когда ВОЗ зарегистрирует QazVac – ответ главы Минздрава РК

Когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрирует казахстанскую вакцину против коронавируса QazVac, ответила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По регистрации ВОЗ нашей отечественной вакцины идет системная работа. Есть международные требования к сертификации вакцин. ВОЗ в прошлом году приезжал, в этом году провел онлайн-аудит. Осенью должна приехать целая миссия ВОЗ и здесь смотреть, как мы вообще производим вакцину, как здесь прошла экспертиза, соответствует ли это международным стандартам", – пояснила министр.

Она отметила, что миссия ВОЗ дает рекомендации, что нужно сделать Казахстану в дальнейшем, чтобы сертифицировать вакцину.

"Рекомендации, которые они дали, мы сделали. Ждем следующую миссию, будем дальше с ними работать.

Этот вопрос знает и гендиректор ВОЗ. Все держат на контроле. От нас зависит, чтобы все наши процедуры соответствовали международным стандартам", – дополнила Гиният.