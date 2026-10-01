Когда возраст мечтам не помеха

Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день пожилых людей в 1990 году, чтобы привлечь внимание к вопросам старения, положению старшего поколения и их роли в обществе. Смысл этой даты быстро вышел за рамки только заботы и социальной поддержки. Возраст меняет привычный ритм, но не отменяет интереса к жизни. Сегодня речь все чаще идет о возможности продолжать учиться, общаться, заниматься спортом и творчеством, путешествовать и находить новые цели.

В столичном Центре активного долголетия (ЦАД) таких примеров немало. Ведущий специалист отдела предоставления социальных услуг района Сарыарка Асель Кусаинова отмечает, что направления подобраны так, чтобы учитывать разные интересы и потребности посетителей. В этом отделе зарегистрированы 4 164 человека, из них 875 мужчин и 3 289 женщин. Ежедневно отделение посещают от 300 до 400 человек.

Здесь представлены вокальные, танцевальные и интеллектуальные клубы, занятия английским и казахским языками, бильярд, теннис, лечебная физкультура, цигун, йога, пилатес и скандинавская ходьба. Работают психолог, кабинет физиологической релаксации, сенсорная комната, проводятся консультации и тренинги. Часть услуг оказывают штатные специалисты, некоторые клубы ведут волонтеры, в том числе сами пенсионеры. Всего же здесь работают 22 клуба и предоставляются 17 видов услуг.

– Центры активного долголетия в первую очередь созданы для социализации людей старшего поколения. Здесь они находят общение, знакомятся, развивают свои интересы, участвуют в мероприятиях внутри центра, на уровне города и республики. Наша задача не сводится лишь к продлению жизни человека, мы стараемся помочь ему полноценно участвовать в общественной деятельности, – говорит Асель Кусаинова.

Эта задача раскрывается в творческих проектах. Один из них – Kerbez Models, это группа возрастных моделей, появившая­ся при ЦАД района Сарыарка в 2022 году. Ее основательницей стала Алмаш Кабенова. Сейчас в проекте 18 участниц. Эти женщины до выхода на пенсию работали учителями, врачами, инженерами, занимались научной деятельностью и были далеки от мира моды.

Например, Галия Сарбасова, которая сейчас возглавляет группу, пришла в моделинг четыре года назад. Сейчас ей 74. Когда-то у нее была мечта стать моделью, но воплотить ее получилось только спустя полвека.

– Я начала осваивать профессию возрастной модели совсем недавно. До пенсии никто из нас подобным не занимался, мы даже не представляли, что это такое. Только здесь стали изучать азы. Мы снова ходим на высоких каблуках, работаем над осанкой, становимся стройнее. Это дает большой заряд энергии, – улыбается Галия Сарбасова.

Для участниц Kerbez Models подиум стал не только новым увлечением. Через свои показы они стремятся представить казахскую культуру и национальный костюм в современном формате. Группа показывает коллекции казахстанских дизайнеров, в том числе выполненные в стиле неофолк. По мнению участниц, их задача – напомнить, что красота, энергия и вдохновение не зависят от возраста.

Название Kerbez Models женщины выбирали осознанно. Им хотелось, чтобы оно выражало характер группы. В переводе с казахского Kerbez означает «грациозная», «изящная». Со временем эта характеристика стала практической: за несколько лет участницы действительно научились грациозно дефилировать и благодаря своему мастерству даже вышли на международные площадки.

С 2023 года они представляли Казахстан в Германии, Узбекистане, России, Италии, Кыргызстане, Болгарии, Франции и Китае. В Москве группа стала лауреатом I степени Международного конкурса «Этно-Эрато». На Средиземноморской неделе моды в итальянском городе Лечче участницы дефилировали с коллекцией «Цвет мудрости». В Болгарии на Международном фестивале хореографического искусства коллектив получил дип­лом лауреата I степени, медали и грамоты. А в марте нынешнего года десять моделей вышли на подиум Paris City Fashion Week 2026 с этой же коллекцией. И, наконец, в июне в китайском городе Урумчи восемь наших «серебряных» моделей участвовали в Международном фестивале искусств Китая и получили первое место, золотую статуэтку, благодарственное письмо и медали.

Буквально пару недель назад женщины вновь оказались в Китае по международному культурно-художественному обмену Huaxia Hanye Cup 2026. На фестивале «Кленовые листья» они стали обладательницами золотой медали и почетных грамот.

Так путь, начавшийся несколько лет назад с занятий в районном отделении ЦАД, вывел представительниц Kerbez Models на международные сцены. Отметим, что на летнем модном показе UNIQUE FASHION SHOW в Астане, посвященном инклюзивности в индустрии моды, они вышли на один подиум с детьми и подростками, чтобы поддержать юных моделей и продемонстрировать преемственность поколений. Финал модели серебряного возраста завершили традиционным шашу, соединив сценический формат с узнаваемой казахской традицией.

История Kerbez Models наглядно показывает, что активное долго­летие, конечно же, складывается не только из медицинской профилактики или умеренных физических нагрузок. Не менее важны общение, возможность осваивать что-то новое и даже необычное, чувствовать собственную востребованность и видеть результат своих усилий. Для одного человека таким новым пространством становится языковой клуб, для другого – танцы, спорт или творчество, для третьего – подиум.

Международный день пожилых людей напоминает об очень важном: старшее поколение продолжает жить, и у его представителей есть свои интересы, амбиции и мечты. За примерами приходите в ЦАД! Возможно, именно в этом и заключается смысл активного долголетия: не отказываться от движения вперед только потому, что прибавился еще год жизни.